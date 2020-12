هاريسون فورد يعود إلى تجسيد شخصية “إنديانا جونز” بالفيلم الخامس والأخير

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شركة “ديزني” الأميركية أن نجم هوليوود هاريسون فورد، البالغ من العمر”78 عاماً” سيواصل تجسيد شخصيته السينمائية الشهيرة “أنديانا جونز” ،من خلال جزء خامس جديد له.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، قالت كاثلين كينيدي رئيسة شركة “لوكاس فيلم” التابعة لـ”ديزني”: “نحن في مرحلة ما قبل الإنتاج في الجزء التالي والأخير من أفلام “إنديانا جونز”.

وتابعت كينيدي قائلة: “بالطبع ، سيعود إنديانا جونز نفسه، هاريسون فورد ليختتم رحلة هذه الشخصية الشهيرة”.

وأضافت كاثلين كينيدي، إلى أنه سيبدأ تصوير الجزء الخامس من “إنديانا جونز” في أواخر ربيع عام 2021، وسيطرح في دور العرض السينمائي في يوليو/ تموز 2022 . وسيقوم بإخراج الجزء الخامس والجديد، جيمس مانغولد، صاحب أفلام مميزة مثل “لوغان” و”فورد ضد فيراري” .

وظهر نجم هوليوود هاريسون فورد (78 عاما) بشخصية عالم الآثار “إنديانا جونز” لأول مرة في عام 1981، ليحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، ما جعل الشركة المنتجة تستعين به لتقديم ثلاثة أفلام أخرى، كان آخرها في عام 2008 بعنوان:”Kingdom of the Crystal Skull”

يشار إلى أن الممثل الأسكتلندي الراحل شون كونري شارك هاريسون فورد بطولة الجزء الثالث من سلسلة أفلام “أنديانا جونز” بدور والده، في عام 1989 ،وحمل الفيلم إسم :”Indiana Jones and the Last Crusade”.