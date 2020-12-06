واحة المتنبي الثقافية تقيم مهرجانا لتكريم 50 يتمياً

بغداد ـ فلاح الناصر:

كرمت مؤوسسة واحة المتنبي الثقافية، 50 يتميا من دار النور للأيتام في مهرجانها “الأيتام في قلوبنا” الذي اقيم في جمعية الثقافة للجميع/ قاعة نازك الملائكة، مساء أول أمس باشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار/ دائرة العلاقة الثقافية العامة بالتعاون مع شعبة البيت الثقافي الفيلي.

المهرجان بدأ بقراءة سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق، ثم عزف النشيد الوطني وكلمة السيدة ، أفراح الدايني، مديرة مؤسسة واحة المتنبي الثقافية، ثم ألقى الشاعران الصغيران من سكنة الدار ، عبد الله سلام وصالح العراقي قصيدتان تغنتا بحب العراق، بعدها قدمت مسرحية “بطوط المشاكس” تأليف وإخراج، إبراهيم حسب الله، وتمثيل ليلى هادي وشيماء العزاوي ومحمد الغزي، وهي تهدف إلى التأكيد على الدراسة والاهتمام بها في رسالة إلى الاطفال المحتفى بهم.

ثم أنشد اطفال دار النور قصيدة جميلة لبغداد دار السلام، وقدم لاعب الخفة، مؤيد أبو سالار، عروضا في الخدع البصرية نالت استحسان الحضور والمشاركين من أطفال وإدارة دار النور.

بعدها شارك عدد من الحضور في تقديم هدايا إلى الاطفال، وقالت مديرة مؤسسة واحة المتنبي الثقافية، أفراح الدايني لـ “الصباح الجديد” ان المهرجان يأتي في دعم المؤوسسة للأيتام وجميع شرائح المجتمع، وان زرع الابتسامة على وجوه الاطفال يعد نجاحا بعد ذاته، مبينة ان المدة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لإدارة المؤوسسة إلى دار المسنين وكذلك المنتديات الشبابية.

في حين، أوضحت مديرة دار النور لرعاية الأيتام، لقاء العبودي، ان مبادرة إيجابية تسهم في دعم الايتام معنويا، وهي فرصة لتغيير الاجواء وكذلك ما تضمنه المهرجان من فقرات كانت نقطة مهمة تعزز حب الدراسة للاطفال، في وقت يجب الاهتمام بمسألة إعادة الدوام رسميا وعدم الاعتماد على الجانب الإلكتروني لكون هذا لا ينفع اطفالنا الذين لم يطلعوا على آليات الدراسة الإلكترونية وهذا يتسبب في تراجع المستوى الفكري لهم.

واشارت إلى ان 50 يتميا من دار النور لرعاية الايتام في المهرجان اشتركوا في المهرجان الذي نظمته مؤوسسة واحة المتنبي مشكورة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وقدمت العبودي شكرها لجميع المساهمين في إنجاح المهرجان.