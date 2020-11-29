تواصل الصيانة الشاملة على خطوطها بما ينسجم وفصل الشتاء

ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية

البصرة – سعدي السند

تواصل الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية أعمال الصيانة الشاملة على خطوط نقل الطاقة ضمن محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى .فقد واصلت ملاكات شبكات شمال البصرة احدى فروع الشركة وبأشراف مدير عام الشركة المهندس زياد علي فاضل وبمتابعة مدير الشبكات المهندس مهند فيصل عبد اعمال الصيانة الشاملة على خطوط نقل الطاقة ضمن قاطع المسؤولية شمال محافظة البصرة ، حيث تضمنت الاعمال استبدال العوازل المتضررة على خطي (قرنه- هارثه / رقم 1و2) 132 كي في واعادته للعمل ، الى جانب العمل على استبدال العوازل المتضررة على الابراج (11-12) ومعالحة التبتتات للابراج (16و17) على خط ( نجيبيه – شمال البصره / رقم 1و2 ) 132KV» .

كذلك تضمنت اعمال الصيانة استبدال العوازل المتضررة ومعالجه تبتتات على خطي (باب الزبير – شمال الزبير / رقم 1 و2 و 7 / 132KV» للابراج ، فيما تستمر الملاكات باعمال الصيانة الشاملة ضمن خطة فصل الشتاء حتى استكمالها على جميع الخطوط والمحطات بشكل كامل.

خط رميلة استثمارية – رميلة غازية

وتواصل ملاكات شبكات جنوب البصرة اعمال الصيانة الشاملة لخط الضغط الفائق الرابط بين محطتي الرميلة الاستثمارية و الرميلة الغازية التوليديتين 400 كي في ، وتشمل الاعمال استبدال العوازل المتضررة ، ومعالجة واصلاح تبتتات الاسلاك ، الى جانب اجراء الغسل الفني لعوازل ابراج الخط ، فيما تستمر الملاكات باعمال الصيانة الشاملة حتى استكمالها على مسار الخط المذكور بالكامل

صيانة الخطوط والمحطات

وواصلت ملاكات شبكات الجنوب الشرقي ، احدى فروع الشركة ، وبمتابعة مديرها المهندس محمد علي عبد الله اعمال الصيانة الشاملة لخط ( عماره 400 – عمارة جديدة) «132KV» ، في محافظة ميسان ، وتشمل الاعمال استبدال العوازل المتضررة ، ومعالجة واصلاح تبتتات الاسلاك ، الى جانب اجراء الغسل الفني لعوازل ابراج الخط ، فيما تستمر الملاكات باعمال الصيانة الشاملة وحتى استكمالها على مسار الخط المذكور بالكامل .

شبكات المثنى

وواصلت ملاكات شبكات المثنى احدى فروع الشركة وبمتابعة مديرها المهندس علي عبد الرضا عزوز اعمال الصيانة الشاملة لخط (شمال السماوة – شامية ) «132KV» ، وتشمل الاعمال استبدال العوازل المتضررة ومعالجة واصلاح تبتتات الاسلاك ، فيما تستمر الملاكات باعمال الصيانة الشاملة حتى استكمالها على مسار الخط المذكور .

نصب وتشغيل محطة الغراف المتنقلة «

وبتوجيه واشراف المدير العام للشركة وبمتابعة مباشرة من قبل مدير شبكات الجنوب الغربي المهندس حيدر هاشم شريف انجزت ملاكات الشركة مشروع نصب وتشغيل محطة الغراف المتنقلة سعة 45 MVA وادخالها للخدمة .

اذ انجزت ملاكات شبكات الجنوب الغربي احدى فروع الشركة بخبرات وجهود ذاتية مشروع نصب وتشغيل محطة الغراف المتنقلة نوع (ABB) ذات جهد «132/33KV» وبسعة «45MVA» وتمكنت من ادخالها العمل لاول مرة بنجاح , وتسهم المحطة الجديدة بحل الاختناقات وزيادة ساعات التجهيز في قضاء الغراف وتوابعه في محافظة ذي قار.

اصلاح خطين للضغط العالي

وتمكنت ملاكات شبكات الجنوب الغربي احدى فروع الشركة من اصلاح القطع على خطي (شمال الناصريه – ناصريه حراريه وشمال الناصريه – صناعيه) 132KV» واعادتهما، حيث ادت العواصف الشديدة التي ضربت عدة مناطق في محافظة ذي قار لتضرر اسلاك خطي الضغط العالي (شمال الناصريه – ناصريه حراريه و شمال الناصريه – صناعيه ) «132KV» وخروج الخطين عن العمل ، على اثر الحادث وجه المدير العام باستنفار الملاكات الهندسية والفنية لعالجة العارض واعادة الخطين للعمل باسرع وقت ممكن .

فيما سارعت ملاكات شبكات الجنوب الغربي وبمتابعة واشراف مديرها المهندس حيدر هاشم شريف بالتوجه للموقع والمباشرة باعمال المعالجة والاصلاح ، وتمكنت في وقت استثنائي وعمل متواصل من اصلاح القطع واعادة الخطين للعمل .

صيانة خط الضغط الفائق شط البصرة – البصرة 400 كي في

وباشرت ملاكات شبكات شمال البصرة وبمتابعة ميدانية مباشرة من قبل مديرها المهندس مهند فيصل عبد باعمال الصيانة الشاملة والغسل الفني لخط الضغط الفائق «400KV» الرابط بين محطة توليد «شط البصرة» ومحطة الضغط الفائق «البصرة 400» التحويلية، شمال محافظة البصرة والذي يعد من الخطوط المهمة والرئيسة في شبكة المحافظة .

وتشمل الاعمال استبدال العوازل المتضررة ، واجراء الغسل الفني عليها ، الى جانب معالجه تبتتات الاسلاك بين الابراج وعلى مسار الخط بالكامل .

يذكر ان الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب وباشراف ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام شرعت باعمال خطة الصيانة المكثفة الخاصة بفصل الشتاء على جميع الخطوط والمحطات في المنطقة الجنوبية .