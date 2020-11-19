المالية النيابية: اتفاق قريب يلزم اقليم كردستان بتسليم نفطه وعائدات المنافذ الى المركز

مجلس النواب سيعمل على تشريعه ضمن موازنة 2021

بغداد – وعد الشمري:

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن اتفاق جديد سيتضمنه قانون موازنة 2021 بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان مشيرة إلى أن ابرز بنوده ستعالج تصدير النفط عبر شركة التسويق الوطنية (سومو) وملف المنافذ الحدودية، وتحدثت عن تقارب يمكن أن يأتي نتائج ايجابية.

وقال مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على استعداد تام لعقد اتفاقيات تخص عائدات النفط، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال التصريحات الاعلامية للمسؤولين التنفيذيين خلال الاسبوع الحالي”.

وتابع الصفار، أن “الاقليم من مصلحته أن يبيع النفط عبر شركة التسويق الوطنية (سومو) كون السعر سيكون أكبر، وبالتالي هو راغب في ايجاد اتفاق مع الحكومة الاتحادية”.

وأشار، إلى أن “مشروع قانون الموازنة للعام 2021 سوف تتضمن اتفاق نفطي بين بغداد واقليم كردستان، سنعمل على اقراره في مجلس النواب ويلتزم به الطرفان”.

وبين الصفار، أن الاتفاق مع بغداد سيكون على جانبين رئيسين، الأول أن يسلم الاقليم كل النفط المصدر إلى شركة سومو مقابل الحصول على استحقاقاته المالية”.

وأكد، أن “المحور الاخر، بأن يسلم اقليم كردستان 50% من ايرادات المنافذ الحدودية إلى السلطة الاتحادية وفق المادة (27/ خامساً) من قانون الادارة المالية”.

ويواصل، أن “الجميع يأمل بأن تكون المرحلة المقبلة هي للتعاون بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وليس هناك مصلحة من استمرار الخلافات لاسيما وأن العراق يعاني من مشكلات كبيرة على الجانب الاقتصادي والمالي والصحي ايضاً”.

ومضى إلى ان “المباحثات بين الطرفين انطلقت فعلياً، على جميع الملفات المالية، ونتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل قبل أن تقوم الحكومة بإقرار مشروع قانون الموازنة وترسله إلى مجلس النواب”.