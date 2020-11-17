نتوقع زيادة في الإيرادات غير النفطية تغطي 25 % من موازنة العام المقبل

المستشار المالي لرئيس الوزراء:

الصباح الجديد ـ وكالات:

توقع المستشار المالي لرئیس الوزراء مظهر محمد صالح امس الثلاثاء، ان ترتفع إيرادات البلاد غیر النفطیة لتصل إلى ما يساوي 25 بالمئة من موازنة العام المقبل، استنادا الى مقررات اجتماع مجلس الجهـات غیـر المرتبطـة بـوزارة.

وقال صالح في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن الالتزام بقرارات الجلسة الاولى لاجتماع مجلس الجهات غیر المرتبطة بوزارة، سیضاعف ايرادات المنافذ الحدودية من تجارة الاستیراد.

وأضاف ان الايرادات غیر النفطیة ما زالت بین 6 – 7 % من اجمالي ايرادات الموازنة، الا ان هذا التوجه الحكومي سیجعلها ترتفع بما لا يقل عن 25 % في مقدمتها الضرائب والرسوم الاتحادية المستوفاة بشكل صحیح وعلى وفق تقدم نظم التقدير والحصر والتخمین الالكترونیة للسلع المستوردة، التي ستعتمدها المنافذ الحدودية واجهزتها الجمركیة.