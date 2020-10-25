  • الأحد , 25 أكتوبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الإرسال والتلقي في العملية الإبداعية

ثقافة
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  ريسان الخزعلي

يتردد في أكثر من موقف ثقافي تساؤل جوهري يطرحه الكثير من المتلقّين للأعمال الإبداعية : هل أن َّ المبدع فرد في مجتمع  أو أنه ُ فرد من مجتمع ؟ . إن َّ تساؤلا ً بهذه السعة لابد َّ أن تكون غايته الاستفهامية الفصل بين التفاعل والتفرّج . وهنا لابد َّ من التوضيح ، أن َّ طرفي المعادلة  في الأعمال الإبداعية : الإرسال والتلقّي ، غالبا ً ما يبدوان في موقفين متقاطعين . المتلقي يطمح إلى استلام سريع واضح يُثير المتعة الآنية ، مبررا ً موقفه باستفهام صادم : لماذا الإبداع ؟ ..، في حين أن َّ المبدع في موقف آخر مغاير، موقف تشكّل بفعل مؤثرات عدّة ، منها : التجربة ، الموهبة ، الثقافة ، الرؤية المغايرة ، الرؤيا العالية ، التفاعل مع تحولات المدارس الفنية والجمالية وكشوفات النظريات النقدية والمناهج التحليليّة …الخ . وبفعل هذه المؤثرات ، فإن َّ المبدع يُغاير استفهام المتلقي ( لماذا الإبداع ؟ ) باستفهام آخر : ما هو الإبداع ؟ . ومن هذين الاستفهامين ، قد يبدو للوهلة الأولى ، أن َّ كلّا ً من المبدع والمتلقي في موقف حقّاني   ، غير أن َّ الالتباس الخفي يبقى قائما ً في طبيعة الإجابات المحتملة لكل ٍّ منهما . وهنا لابد َّ من وقفة تقييميّة محايدة تأخذ بعين الاعتبار مديات التباين الثقافية ، فالمبدع يجد نفسه غير مسؤول بصورة مباشرة عن الأميّة الأبجدية أو الثقافية لدى المتلقي الذي يشكو من صعوبة التلقّي ، وليس باستطاعته ( أي المبدع ) أن يُقدّم تسليات جاهزة . ولكي يخرج التوصيف من الإطلاق والتعميم ، وعلى افتراض أن َّ المتلقي الآخر يمتلك مقوّمات ثقافية تؤهله لاستقبال الإبداع ، إلّا أن َّ الذي يحصل ، هو أن َّ البعض من هذا الآخر- كما نتحسسه باستمرار – يُبدي ملاحظات تُشير إلى غموض وصعوبة في  تلقّي العمل الإبداعي ، ولا يقوى على استلامه جزءاً أو كلّا ً . وهنا يتحتم على المبدع أن يلتفت كثيرا ً إلى تاريخ الإبداع ويتمعن في المنجز المتحقق الذي حقق توصيلا ً وقبولا ً ، حيث أن َّ التجارب الإبداعية المتنوعة والمدارس الفنية والجمالية ، سبق َ وأن أوصلت إلى المتلقي الكثير من الأعمال رغم اختلافها في الشكل والتشكيل والمفهوم والبناء والرؤيا : الواقعية بأنواعها ، الرمزية ، الصوريّة ، السريالية ، التكعيبيّة ..الخ . وبذلك يكون التعليل جازما ً ، من أن َّ المبدع عندما يكون بتماس عال ٍ مع التجربة الحياتية  الشاملة – سطحها وعمقها – النابضة بالهم الإنساني ، والتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والنفسيّة التي تحصل في المجتمع ، بعيدا ً عن التجريد والوهم والغموض المفتعل ، فإن َّ المتلقي سيستقبل ابداعه بالوضوح الذي يتمناه ، رغم الرمزية والصوريّة والسريالية والتكعيبية .

إذن ، باستطاعتنا القول ، أن َّ ثمة خيطا ً ليس خفيّا ً يربط بين هواجس الاثنين ، ألا وهو خيط الإبداع الحقيقي ، الذي من عُقده : لماذا ، عمَّ ، لمن ، كيف – يكتب المبدع ، وبالتأكيد إن َّ الإجابات المحتملة لا تفترض التسطيح والتبسيط المكشوفين ، وانما تفترض الهدف الإبداعي الذي يسمو بالإنسان من أجل عالم أرقى وأنقى وأبقى . وعندما يجد المتلقي ، أن َّ شيئا ً من هذا قد تفاعل في ذات المبدع وأظهره متماسكا ً وقادرا ً على كسب الرهان ، رهان الإبداع والتوصيل ، عندئذ ٍ قد نتوافر على فكّ بعض الالتباسات التوليديّة والذوقيّة والتذوقيّة.

إن َّ طمر الرأس في رمال التبريرات ، لن يُجدي الاثنين نفعا ً ، لأننا بحاجة إلى تحقيق المعادلة الإبداعية : الإبداع زائدا ً التوصيل يساوي الفعل والنجاح …

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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