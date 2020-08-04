“الثقافة الأردنية” تبحث تقديم دعم مالي للمتضررين من كورونا

الصباح الجديد ــ وكالات:

اعلنت وزارة الثقافة الأردنية أنها تبحث تقديم دعم مالي للعاملين في القطاع الثقافي الأكثر تضرراً من توقف أعمالهم بسبب فيروس “كورونا”.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الثقافة باسم الطويسي مع عدد من أعضاء لجنة (حساب الخير)، لاقتراح أنشطة وأفكار من شأنها توفير دعم مالي للمتضررين من منتسبي القطاع الثقافي والفن.

وقال الطويسي إنه “يتم العمل حالياً على تطوير مجموعة من الأفكار والمعايير والإجراءات لتنظيم هذا الدعم، وضمن مفهوم “الدعم مقابل العمل”، موضحاً أن الوزارة تسعى لتنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تراعي شروط الحالة الوبائية ومتطلباتها.

وأشار وزير الثقافة الأردني إلى أن ريع هذه الأنشطة يرصد إلى جانب ما سيقدمه “حساب الخير” لصالح الفئات المتضررة من تعطل أعمالها في القطاع الثقافي الذي يضم الكتاب والفنانين من أعضاء نقابة الفنانين، و”رابطة الفنانين التشكيليين”، و”رابطة الكتاب” وبعض العاملين في المهن المكملة للإنتاج الثقافي.