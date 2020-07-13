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إفشال عملية جديدة لتهريب أسلحة وذخائر للحوثيين

شؤون دولية
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الصباح الجديد ــ وكالات

أفشلت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عملية تهريب جديدة للأسلحة والذخائر في منطقة النجيبة التابعة للمخا، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، امس الاول السبت، أن الدوريات الأمنية التابعة للواء الـ11 عمالقة، تمكنت من ضبط شاحنة تحمل على متنها كميات كبيرة من الذخائر والقذائف المدفعية في أحد الحواجز الأمنية التابعة للواء الـ11 عمالقة في مربع النُجيبة.

وأشار إلى أن الشاحنة كانت تحمل على متنها 122 صفيحة ذخائر وقذائف هاون، وكانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية بمدينة الحديدة.

وأوضح أنه تم تسليم المضبوطات مع السائق إلى الشؤون القانونية في مديرية المخا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحسب الإعلام العسكري، فإن هذه ليست المرة الأولى، فقد أحبطت القوات في مربع النجيبة عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد متفجرة وهي في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، رغم ابتكار المهربين عدة وسائل لإخفائها.

وتحبط القوات المشتركة باستمرار عمليات تهريب لشحنات من الذخائر والأسمدة المستخدمة في صناعة المتفجرات في طريقها لميليشيا الحوثي براً وأخرى عبر البحر.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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