فضيحة جديدة تهز اركان حكومة الاقليم… ادلة دامغة بتهريب 6 مليارات يورو

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

بعد ان كشف عضو في برلمان كردستان عن تهريب 6 مليارات يورو من اقليم كردستان الى الخارج عبر احدى البنوك الاهلية كجزء من عملية تبييض للاموال، اعلنت اللجنة المالية فتح تحقيق وقيام العديد من الكتل باجراء تحقيق في تلك الفضيحة المالية.

وقال رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان زياد جبار في تصريح للصباح الجديد، انه بدا تحقيقاً في قضية اخراج 6 مليارات يورو من اقليم كردستان الى احدى البنوك البريطانية بينما اكد عضو في اللجنة المالية عن عراقيل تضعها حكومة الاقليم امام اعضاء البرلمان للتحقيق في تهريب المليارات الستة وغيرها من قضايا الفساد الاداري والمالي التي تكثر في الاقليم.

واوضح جبار، ان التحقيق في قضية تهريب ستة مليارات يورو لا يقتصر على اللجنة المالية فقط، وهو يفترض ان يكون واجب جميع اعضاء البرلمان للتحقيق في اية قضية فساد او تربح او اهدار للمال العام.

واشار الى ان اللجنة المالية بدات تحقيقا في هذه القضية التي اثيرت من قبل عضو في برلمان كردستان، ونحن في مرحلة دراسة الادلة الموجودة امامنا، وسنقوم بالتحقيق في الادلة والمستمسكات عن تهريب 6 مليارت يورو، وسنقوم بعد التأكد من صحة الادلة والمستمسكات بتقديم الادلة الى رئاسة برلمان كردستان لتقوم بدورها بتقديمها الى القضاء ليتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لتقديم المتورطين في قضية الفساد هذه الى العدالة.

وكان عضو برلمان كردستان كاروان كزنيي قد كشف عن مجموعة من الوثائق المسربة التي نشرها موقع (اي كورد ديلي) والتي تشير الى ان 6 مليار يورو قد تم تهريبها من اقليم كردستان الى الخارج.

وذكر كزنيي في تصريح ، انه طبقا للوثائق المؤرخة في عام 2018 فقد تم تحويل مبلغ 6 مليار يورو على شكل دفعات من شركة خاصة يقع مقرها في اربيل تسمى ( آبور لاند ) من مجموعة (Abor Group) الى خارج الاقليم تحت مسمى الاستثمار المصرفي، باسم مدير الشركة بالاشتراك مع شخص اخر يمتلك مكتبا في منطقة دريم ستي في اربيل بذريعة انهم يعملون في مجالات الطاقة والتجارة الدولية والبناء والاعمار ومجالات اخرى.

وتابع، ان اجمال المبلغ تم تحويله بتاريخ ٣٠-٣-٢٠١٨

عبر (E 145, AB- Canary Wharf- BSCH Bank) الى منطقة في كندا الذي خول شخصاً باسم ماثيو ساليسترو وهو ايطالي الجنسية من مواليد 1984 باستلام المبلغ.

واضاف، ان الاموال تم اخراجها بعدة مراحل وعدة وجبات كل وجبة تضمنت تهريب 500 مليون يورو بالرقم الحسابي (٩٩٤١٤٩٣) وكود (٤٠-٠٥-١٥)، مؤكدا انه وبعد الكشف عن تلك المعلومات والارقام ياتي دور الادعاء العام ليقوم بالتحقيق في صحة تلك المعلومات عبر المحاكم والقضاء وتقديم المتورطين الى القضاء.

من جانبه قال الاكاديمي الدكتور كمال سيد قادر، ان المبلغ الذي تم تهريبه من اربيل يبلغ 16 مليار وليس 6 فقط كما اعلن.

واضاف، ان ما تناقلته وسائل الاعلام عن تهريب ستة مليارات يورو الى الخارج عبر مجموعة شركات (ابور كروب) غير دقيق وان المبلغ اكثر من ذلك بكثير ويبلغ 16 مليار يورو تم تهريبها كجزء من عمليات تبيض الاموال التي يقوم بها مسؤولون كبار في الاقليم بنحو دوري.

واشار الى ان لديه ادلة من احد المقربين من العوائل الحاكمة، تشير الى تهريب مبلغ كبير من الاقليم نظرا لخشية تلك العائلة من ان تفقد نفوذها في الاقليم، لافتاً الى ان الادلة الموجودة تشير الى تهريب ستة مليارات يورو، الا ان اجراء تحقيق عادل مع الشركة المتورطة كفيل بالكشف عن مصير باقي المبلغ الذي قال انه يدنو من 16 مليار يورو.

وتظهر بين فترة واخرى الى العلن قضايا وملفات فساد اداري ومالي كبيرة في الاقليم، تشير الى تورط مسؤولين كبار داخل الاحزاب الحاكمة، كان اخرها الكشف عن تهريب مليار دولار الى احدى البنوك اللبنانية واستلام 250 مليون دولار من شركة روس نفط الروسية لقاء تقديم تسهيلات للحصول على عقود نفطية بالاقليم.