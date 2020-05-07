تصنيع 10 آلاف قناع واق لتوزع مجانا على ذوي التماس المباشر مع المرضى

زيارة الى مخيم العلوم في البصرة

البصرة _ سعدي السند :

مخيم العلوم ومقره في البصرة ، بادر متطوعون منه بتصنيع 10 آلاف قناع واق لمواجهة فيروس كورونا وبأشراف الدكتور الصيدلاني نورس عارف مؤسس المخيم .

الصباح الجديد زارت ورشة العمل الخاصة بهذا المخيم للأطلاع على المبادرة الطيبة التي سارع المخيم للمباشرة بها منذ بداية أزمة كورونا لتوفير الأقنعة لكل من يحتاجها وخصوصا الأطباء والملاكات الطبية الذين هم على تماس مباشر مع مرضى كورونا .

انتجنا الأقنعة مستعملين تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد

الدكتور نورس قال أمامكم الأن وجبة جديدة من الأقنعة سننتهي من تصنيعها ، لتحمي مرتديها من سعال أو عطاس المرضى.

وأضاف كما يعلم الجميع ان الأمور الرئيسة بموضوع الوباء هو موضوع الوقاية لذلك ركزنا على الوقاية، فكان هذا التصميم السهل والخفيف وأستطعنا أن نحصل على المواد الأولية بمساعدة من الصنّاع المحليين بالبصرة، ورتبنا القناع بطريقة جيدة و التصميم قابل للتكرار والنشر، ونحن نركز على الخط ألأول بأن نوفر هذه الأقنعة للعاملين المتواجدين في ذلك الخط وهم الجيش الأبيض كما أطلق عليهم أبناء الشعب.

واوضح الدكتور نورس انها استجابتنا السريعة لمواجهة خطر فايروس كورونا بتصنيع هذا القناع الواقي لتوزيعه على الملاكات الطبية في محافظة البصرة، بالتنسيق مع دائرة صحة البصرة ورؤساء الاطباء في المستشفيات لإيصال الاقنعة مباشرة وبشكل سريع ومنظم لهذه الملاكات الطبية البطلة ومن ثم لعموم العاملين في كل مجال يدخل بالشأن الطبي والصحي ومايلحق بهم ، لأنه يقي من الرذاذ أكثر من أي شئ آخر، ولأن موضوع العين حالة مهمة جدا وجدنا ان الكمامة وحدها لا تكفي للخط الأول .

فريق العمل صنّع 500 قناع في اليوم وشملنا بها ايضا المستشفيات

وأشار مؤسس المخيم الى ان متطوعينا من أعضاء المخيم عندما ينتهون من انتاج هذه الأقنعة بأستعمال تقنية الطباعة الثلاثية الابعاد، يقومون بتعقيمها وارسالها وكما أشرنا للملاكات الطبية مجانأ وكل ذلك من أجل تقديم المساعدة لمواجهة خطر فايروس كورونا وكان فريق العمل يصنّع بمعدل 500 قناع في اليوم لهذه المهمة الأنسانية النبيلة ومنذ بداية الازمة ، وتم توزيعها أيضا على المستشفيات في ست محافظات.

توفير حلول إبداعية للوقاية من الفايروس

وأشار عارف الى ان مخيم العلوم يتعاون مع خلية الأزمة من خلال الحكومة المحلية بالبصرة وغرفة التنسيق الصناعي والتي تتضمن مساحة المبتكرين ، أكاديميين ، الحكومة المحلية وصناعيين محليين، بالتعاون مع الشباب والفتيات المتطوعين في البصرة والذين قاموا كما أكدنا لكم بتوفير حلول إبداعية للوقاية من الفايروس وهو قناع مهم لأن تصنيعه قد تم لحماية العين اضافة للبس الكمامة

ولتوفير هذا المنتج في هذا الظرف الخاص، فإن الاتجاه العام هو من خلال التصنيع المحلي وهمّنا الكبير بهذه المبادرة هو تقديم تصاميم قابلة للتنفيذ والنشر، إضافة إلى التوجه لاستعمال مواد أولية متوفرة في البيئة المحيطة .

شركة جداول الفرات للصناعات البلاستيكية وفرت لنا المادة الأولية

وبيّن مدير مخيم العلوم : تم توفير المادة الأولية عن طريق استعمال مادة PET الشفافة التي تستعمل في صناعة الأقداح البلاستيكية وقناني الماء والتي تم توفيرها عن طريق احد مصانع البلاستيك المحلية في البصرة (شركة جداول الفرات للصناعات البلاستيكية ومديرها المفوض هادي عبود العطبي ) الذي كان سباقا جدا لدعم مبادرتنا بعد أن وجد فيها مايفرح لغرض دعم الملاكات الطبية والصحية وغيرها فشكرا له على هذا الدعم وعلى تلك الروح الطيبة المعطاء والذي أثبت فيها اخلاصه لبلده وأهله وهم يتفاعلون مع الوقاية التي تعد سببا مهما في مواجهة كورونا .

هذا هو مخيم العلوم في البصرة

وللتعرف على المزيد من أنشطة وفعاليات وخطط عمل مخيم العلوم قال عارف اننا في مخيم العلوم نعمل على تطوير مهارات الراغبين في الدخول بدوراتنا وفتح آفاق جديدة للعمل وإنشاء مشروع المتدرب ،

وأضاف ان الدورات التدريبية مدعمة بالشهادات من الجهات الدولية الساندة لدوراتنا وهذه الدورات متخصصة في تقنيات القطع الرقمية، وتشمل مكائن: NC Laser Cut، CNC Plasma ،CNC Router

لأهمية هذه التقنيات في سوق العمل المحلي، وتحت إشراف كفاءات كبيرة وأضافة إلى التدريبات العملية والنظرية ، ولأتمام الرؤية الواضحة لدى المشاركين، نقدم تدريبات خاصة بريادة الاعمال وكيفية البدء بالمشاريع الناشئة start-ups وتطويرها ونجاحها .. ولضمان تطبيق المشاركين لجميع المعلومات والمعارف ، تتطلب الدورات تقديم مشروع تخرج لكل مشارك (اما بشكل فردي او جماعي) يقدّم بعد إتمام كل دورة.

توجهاتنا تتمثل بتغيير الافكار النمطية عن العمل لدى الشباب

وأشار الدكتور نورس الى ان توجهاتنا تتمثل بتغيير الافكار النمطية عن العمل لدى الشباب والتوجه نحو القطاع الخاص، اضافة الى تحفيز الشباب المبدع على أستبدال ثقافة انتظار الدعم بثقافة خلق الفرص ذاتياً وفقا لمفاهيم ريادة الاعمال و فهم حاجات السوق وفهم المشكلات على انها فرص وتحديات ملهمة للأبداع.

دعوة مفتوحة للجميع ضمن نطاق المجالات التي نعمل بها

وبيّن عارف ايضا اننا وفي كل لقاءاتنا مع المهتمين بشأن العمل في البصرة نقدم دعوة مفتوحة للجميع ضمن نطاق المجالات التي نعمل بها والمتمثلة بالتكنلوجيا والابتكار والابداع والاختراعات والفنون الرقمية والفنون التشكيلية واي شئ متعلق بالتكنولوجيا وريادة الأعمال وفرص العمل والتدريب والكثير من الامور الاخرى التي تدعم الابتكار و ريادة الأعمال، لفتح الابواب على امكانية حدوث تعاون وخلق شبكة تواصل تتيح استكشاف المزيد من جماليات الأبداع .