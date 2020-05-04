خلية الازمة تهدد بالعودة الى الحظر الكلي في حال عدم الالتزام بالجزئي

بغداد- الصباح الجديد :

هددت خلية الازمة في وزارة الصحة، بإرجاع الحظر الكلي في حال عدم الالتزام بإجراءات السلامة والحظر الصحي من قبل المواطنين.

وقال عضو خلية الازمة ووكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “المواطنين غير ملتزمين بإجراءات الحظر الجزئي و بالامتناع والابتعاد عن التجمعات والتقارب بشكل كبير”.

واضاف انه “تم تدارس الوضع كخطوة اولية بعدم ارجاع الحظر الكلي وانما تطبيق اجراءات اكثر شدة وفرض عقوبات بحق المخالفين”، مشيرا الى انه “في حال عدم نجاح الامر سنضطر بالعودة الى الحظر الكلي بشكل كامل وعدم الانتظار لحين تفشي الفيروس بعد ان حقق العراق تقدما كبيرا في محاصرة الفيروس”.

واوضح الجميلي ان “اللجنة لديها دراسة كاملة يومية لجميع الاصابات ومناطقها التي تسجل فيها وتدرس الموقف وعلى اثرها تصدر قراراتها”.