  • الأربعاء , 6 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مؤيد خالد يعلن الاعتزال

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن لاعب المنتخب الأولمبي السابق، مؤيد خالد، اعتزاله اللعب بشكل نهائي، بعد رحلة استمرت لعقدين من الزمن.. وقال خالد “قررت الاعتزال والاتجاه للتدريب“.

وبين “رحلتي التي مثلت خلالها كبار الأندية المحلية، الطلبة والقوة الجوية والزوراء، و3 تجارب احترافية مع أندية فيكتوري النمساوي والنهضة العماني منحتني خبرة كبيرة، فضلا عن تمثيل المنتخب الأولمبي العراقي وبالتالي سأكرس ما أملك من خبرة في تجربتي التدريبية“.وأوضح أن قرار الاعتزال نهائي وإن سنحت الفرصة لإقامة مباراة اعتزال خلال الموسم المقبل، سيجتهد لإقامتها.

يشار إلى أن مؤيد خالد كان مدافعا صلبا وسبق وأن توج بلقب الدوري لأكثر من مرة ومع أندية مختلفة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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