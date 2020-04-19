وزير الصحة: سيتم إعادة فتح المولات والمطاعم وعودة الدوام الرسمي بشروط

الاسبوع الحالي يشهد تحديد مصير الحظر

بغداد- الصباح الجديد :

جدد وزير الصحة جعفر صادق علاوي، التأكيد على اتخاذ قرار بفرض حظر التجوال الجزئي خلال أيام شهر رمضان، لافتا إلى انه سيتم فتح المولات والمطاعم. فيما كشف وكيل الوزارة لشؤون البيئة عضو خلية الأزمة ،عن وجود اجتماع مرتقب خلال الايام القليلة للخلية لبحث تمديد حظر التجوال والاجراءات الصحية، مبيناً إن عدم الاستجابة للحظر يعد خطيئة كبرى لا تغتفر.

وقال علاوي في مقابلة متلفزة، ان “العراق نجح في مواجهة كورونا وما يسجل من ارقام غير عال وفي الحدود المسيطر عليها والإجراءات الاستباقية التي اتخذها العراق، ومن بينها ايقاف حركة الطيران مع الدول الموبوءة كالصين وايران واغلاق الحدود مع الأخيرة ساهمت بشكل كبير بتقليل عدد الإصابات في البلاد وعدم تفشي المرض”.

وأضاف، ان “العراق تصله نصف حاجته من (الكيتات)، ووعدنا بكيتات للفحص السريع ستصل هذا الأسبوع، وعددها مليون وستوزع على المختبرات الموجودة في جميع المحافظات التي تتواجد فيها مختبرات ومن بينها إقليم كردستان”.

وتابع: “ننتظر الكيتات الاضافية للقيام بفحص استباقي شامل في بعض المناطق وخاصة بالمناطق المكتظة ومنظمة الصحة العالمية تساعدنا بهدف”.

واكد ان “5 متعافين من فيروس كورونا في العراق عادت اليهم الاعراض مجدداً وتم حجرهم” مبيناً “هذا اكد مخاوفنا وما إشارت اليه دراسات عالمية من ان المرض قابل للعودة”.

وتابع انه ووفق باحثين بريطانيين ” هناك 3 مستويات من فيروس كورونا A و B و C ، ما دخل العراق النسخة الأضعف وهناك نسخ اقوى من كورونا وصلت لدول أخرى وادت الى كثير من الإصابات والوفيات “.

واشار الى ان “وزارة المالية صرفت الأموال المطلوبة لوزارة الصحة”، مشيرا الى “تلقي العراق تبرعات كبيرة من الكويت وامريكا ومصارف عراقية”.

وحسم الوزير الجدل بشأن امكانية فرض الحظر الجزئي خلال الايام القادمة قائلاً “بالنسبة للحظر الجزئي.. اتخذنا قراراً بتخفيف حظر التجوال في شهر رمضان، حيث سيفرض من الساعة السادسة مساءً للسادسة صباحاً”.

واكد ان “دوام المدارس والجامعات لن يعود بهذه الفترة، والمراقد والجوامع ستبقى مغلقة وابلغنا الوقفين الشيعي والسني بذلك”.

وتابع “اما بالنسبة للمولات ستفتح نهاراً والمطاعم ستعمل دليفري فقط”.

وعن موضوع الدوام الرسمي بين علاوي “سيعود الدوام الرسمي ببعض دوائر الدولة بنسبة 25% ووفق ما تراه كل دائرة ووزارة”.

ونبه “سنراقب الوضع الصحي في شهر رمضان، اذا حصلت زيادة غير مسيطر عليها بعدد الإصابات بكورونا سنعود للحظر الشامل”.

في حين كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي، امس الاحد، عن وجود اجتماع مرتقب خلال الايام القليلة للخلية لبحث تمديد حظر التجوال والاجراءات الصحية، مبيناً إن عدم الاستجابة للحظر يعد خطيئة كبرى لا تغتفر.

وقال الفلاحي في تصريح لـه إن “الاستهانة باجراءات الحظر الصحي وكسره من قبل المواطنين خطيئة كبرى لا يمكن ان تغتفر كونها تعيدنا الى المربع الاول”.

واضاف ان “تسجيل انخفاض في اعداد المصابين مقابل زيادة في عدد المتشافين من كورونا يعد مؤشرا جيدا في مواجهة كورونا الا انه بحاجة الى عمل جدي من اجل الاستمرار”.

وأوضح الفلاحي، أن “الخلية ستعد اجتماعا خلال الايام القليلة المقبلة قبيل انتهاء تمديد حظر التجوال لبحث تمديده ضمن اجراءات جديدة للتخفيف عن كاهل المواطن”، مبينا ان “الاجتماع والمقررات تعتمد على الاصابات في الايام المقبلة ومدى تاثر بعض المحافظات من كورونا”.