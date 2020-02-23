  • الإثنين , 24 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صفاء هادي يرتدي رقم 7 مع كريليا سوفيتوف

رياضة
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متابعة الصباح الجديد:
أعلن نادي كريليا سوفيتوف الروسي، عن رقم لاعبيه الجدد، الذين انضموا الى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية.
وتعاقد سوفيتوف مع 5 لاعبين في الانتقالات الشتوية الجارية وهم: الجزائري مهدي زيفان والسلوفيني دنيس بوبوفيتش والروسيون يفغيني فرولوف وسيرجي إيفانوف ومكسيم غلوشينكوف واخيراً صفاء هادي. وسيرتدي صفاء الرقم 7 مع فريقه الجديد، حث من المؤمل ان يخوض اول لقاءاته مع سوفيتوف في اطار المعسكر التدريبي للفريق الروسي في اسبانيا.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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