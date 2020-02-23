صفاء هادي يرتدي رقم 7 مع كريليا سوفيتوف

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أعلن نادي كريليا سوفيتوف الروسي، عن رقم لاعبيه الجدد، الذين انضموا الى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية.

وتعاقد سوفيتوف مع 5 لاعبين في الانتقالات الشتوية الجارية وهم: الجزائري مهدي زيفان والسلوفيني دنيس بوبوفيتش والروسيون يفغيني فرولوف وسيرجي إيفانوف ومكسيم غلوشينكوف واخيراً صفاء هادي. وسيرتدي صفاء الرقم 7 مع فريقه الجديد، حث من المؤمل ان يخوض اول لقاءاته مع سوفيتوف في اطار المعسكر التدريبي للفريق الروسي في اسبانيا.