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ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

رياضة
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مدريد ـ وكالات:
تلقى الجهاز الفني لبرشلونة ضربة موجعة، بإصابة سيرجي روبيرتو، الظهير الأيمن للفريق، قبل المواجهة المرتقبة ضد نابولي مساء يوم غد الثلاثاء، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن سيرجي روبيرتو، يُعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
وقرر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، استبعاد روبيرتو من القائمة التي ستسافر إلى إيطاليا لخوض المباراة، وبهذه الإصابة، ينضم روبيرتو، لقائمة الإصابات التي تضم لويس سواريز، وعثمان ديمبلي، وجوردي ألبا.
قع الاختيار على الحكم الألماني فيليكس بريش لإدارة المباراة المقررة الثلاثاء المقبل بين نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وتقام مباراة فريق الجنوب الإيطالي والبارسا على ملعب سان باولو بمدينة نابولي الإيطالية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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