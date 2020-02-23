منتدى الإعلاميات العراقيات يلغي حفل تأسيسه

يتبرع بأمواله للمتظاهرين

الصباح الجديد-متابعة:

أعلن منتدى الاعلاميات العراقيات، عبر موقعه الرسمي، إلغاء حفل التأسيس لهذا العام، والذي يتزامن مع ذكـرى استشهـاد الاعلاميـة أطـوار بهجـت.

وقالت رئيسة منتدى الاعلاميات الدكتورة نبراس المعموري في كلمتها “أتقدم بالشكر والامتنان لكل من ساندنا ودعمنا لمواصلة العمل وتحقيق اروع الإنجازات التي سجلت محليا ودوليا، والتي اخرها مشاركتنا في المؤتمر الرسمي المنعقد في فينا، والاعلان الرسمي عن تأسيس المنتدى العالمي للمرأة والسلام والعمل الإنساني/فينا٢٠٢٠ والتحدث نيابة عن منظمات المجتمع المدني من ٧٠ دولة مشاركة من دول العالم”.

وأضافت: “نظرًا للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد، و احتراما لدماء الشهداء من المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان في ساحات التظاهر الذين ضحوا من اجل كرامة ارضنا و شعبنا.. قرر أعضاء مجلس ادارة منتدى الاعلاميات العراقيات والهيئة الاستشارية، إلغاء حفلنـا السنوي لهذا العام والتبـرع بأمواله لعائـلات الشهـداء والجرحـى مـن المتظاهريـن/ات”.

يذكر ان منتدى الاعلاميات العراقيات تأسس عام ٢٠١١ واختير يوم اغتيال الاعلامية أطوار بهجت اليوم الرسمي، للإعلان عن تأسيسه، مطلقا عليه (يوم الاعلامية العراقية).