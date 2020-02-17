جامعتا كربلاء والفرات الاوسط تحصلان على براءة اختراع في التحكم بمناسيب المياه

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت جامعة كربلاء عن حصول فريق بحثي مشترك بينها وبين جامعة الفرات الاوسط على براءة أختراع لأبتكار بوابة بالونية ذكية تستخدم في التحكم بمناسيب المياه.

وقال مدير اعلام الجامعة احمد العوادي في تصريح رسمي، إن “الفريق المتكون من الدكتور فرحان لفته رشيد والدكتور علي عبد الرزاق عباس الطاهر من كلية الهندسة والدكتور اركان راضي والدكتور نجاح مهدي من جامعة الفرات الاوسط الهندسية تمكن من الحصول على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتمكنه من أبتكار بوابة بالونية ذكية تستخدم في التحكم بمناسيب المياه”.

واضاف العوادي أن “براءة الاختراع تهدف الى أستعمال بوابة بالونية ذكية للسيطرة على مستوى المياه في الانهار والقنوات فضلا عن معالجة جزء من مشكلة تجهيز الطاقة الكهربائية بالاعتماد على أحد أنواع الطاقات المتجددة المتوفرة بشكل واسع في العراق”.

وأكد العوادي، “إمكانية المساهمة في معالجة مشكلة شحة المياه في عدد من مناطق العراقية والتي ربما تكون بعيدة عن خدمات شبكة الكهرباء”.