قصف إسرائيلي لمواقع تابعة لحماس في غزة ونقطة عسكرية

الصباح الجديد ـ وكالات :

استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة في وقت متأخر امس الاول السبت ردا على إطلاق صواريخ من الجيب الفلسطيني باتّجاه إسرائيل، بحسب بيان للجيش.

وازداد التصعيد بين الطرفين منذ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي رفضها الفلسطينيون بشدّة واعتبروها منحازة للجانب الإسرائيلي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن «مقاتلات ومروحيات استهدفت مواقع لمنظمة حماس الإرهابية وسط قطاع غزة»، بما فيها نقطة عسكرية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بيانا أكد فيه «إطلاق مقذوفين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وردا على ذلك، أعلنت إسرائيل أنها عدلت عن رفع بعض القيود التي تفرضها على غزة.

وأعلنت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية «كوغات» أن «توسعة منطقة الصيـد البحري وإعادة العمل بـ500 تصريح دخول تجاري وعمليـات تسليم الإسمنت ألغيـت» بسبب إطلاق الصواريخ.

وخاضت حماس وإسرائيل ثلاث حروب منذ العام 2008، لكـن الحركة الإسلامية توصّلت إلى ما يشبه هدنة غير رسمية مع الدولة العبرية، خففت الأخيرة على إثرها بشكل تدريجي الحصار المفروض على غزة مقابل التهدئة.

وتبرر إسرائيل الحصار بالحاجة لاحتواء حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007.

ويعتبر معارضو هذه السياسة الإسرائيلية أنها بمثابة عقاب جماعـي لسكان غزة.

وأطلق الفلسطينيـون فـي غزة صواريخ وقذائف هاون وبالونات محمّلة بمواد قابلـة للانفجار باتّجاه جنوب إسرائيـل على نحو شبه يومي منـذ كشف ترامب عن خطتـه.