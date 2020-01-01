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وزير النفط يتحدث عن أساليب حديثة ومتطورة للحد من التهريب

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بغداد – الصباح الجديد

أعلن وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء، اعتماد أساليب حديثة ومتطورة للحد من تهريب المنتجات النفطية.

وقال الغضبان في تصريح صحفي: إن “وزارة النفط وقعت عقد لاعتماد ونصب منظومة لكشف النضوحات والتجاوزات على الانابيب الناقلة للمنتجات النفطية، والعقد في مرحلة التنفيذ”.

واشار الى أن “جميع الأنابيب النفطية داخل العراق ستعمل بنظام الجي بي أس، ما يمكن الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة حركة الصهاريج في أنحاء البلاد، والكشف عن التجاوزات والخروقات التي قد تحدث هنا وهناك، فيما سيتم اعتماد منظومة الإسكادة لكشف التجاوز على أنابيب النفط الخام بهدف السرقة وغير ذلك، ما يساعد الجهات الفنية والهندسية للتحرك بصورة سريعة لمعالجة الحالات الطارئة والسيطرة عليه، فضلاً عن قيام شرطة الطاقة والجهات الامنية بإلقاء القبض على المتورطين بوقت قصير” .

وأوضح أن “أي صهريج يحمل وقود النفط الأسود يعد مهرباً، باستثناء صهاريج شركتي النقل البري وتوزيع المنتجات النفطية، وان التعاقدات الأخيرة بحصر تسويق النفط الاسود بشركة سومو وعمليات النقل بشركات وزارة النقل والنفط، يحقق ارباحا للشركات الوطنية، ويحد من عمليات التهريب”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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