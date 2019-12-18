التربية النيابية: 30 الف دينار منحة للتلاميذ في موازنة 2020

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت لجنةُ التربية النيابية عن سعيها لإدراج منحة التلاميذ في الموازنة المالية لعام 2020.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في تصريح صحفي ان “قانون منحة التلاميذ والطلبة الذي اقر منذ عام 2014 لم يفعل لغاية الان، مبيناً ان الاجتماع الذي عقد مع وزيرة التربيـة والمسؤولين في الوزارة نوقش فيه تطبيق القانون خلال هذا العام ليشمل التلاميذ فقط، في محاولة لتحفيزهم على الاستمرار بالدوام واعانة المتعففن والفقراء لاكمال مشوارهم الدراسي”.

وأضاف الزاملي ان “اللجنة اكدت سعيها لادراج هذه المنحة البالغة 30 ألف دينار لكل تلميذ ضمن موازنة 2020، على ان تسلم المنحة للتلميذ حصراً وليس لوالديه لتكــــون حافـزاً له على اكمال دراسته، لافتاً إلى أن المنحة ستتوقف عن التلميذ في حال رسوبه او بلوغ عدد ايام غيابه 25 يوماً في العام الدراسي أو في حال فصله من المدرسة”.

وأشار إلى أن وزارة التربية ملزمة باعتماد تقنيات حديثة لتوزيع هذه المنحة بين الطلبة كأن تكون وفق البطاقة الذكية، منوها بأن هذه المنحة ستقلل نسبة خط الفقر في العراق الى نحو ثلاث درجات عن معدله”.

وكانت لجنة التربية في مجلس النواب قد اتفقت مع وزارة المالية عام 2014 على تخصيص 426 مليار دينار لمنحة التلاميذ، لأشهر تشرين الاول، وتشرين الثاني، وكانون الاول.