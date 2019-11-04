التعليم تمدد التقديم على الجامعات والكليات الأهلية حتى الأحد المقبل

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الاثنين، تمديد التقديم على الجامعات والكليات الاهلية حتى يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان الوزارة “اعلنت عن تمدديها فترة التقديم الى الجامعات والكليات الاهلية والدراسة المسائية في الجامعات الحكومية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 2019/11/10”.

واضافت، ان “التقديم والمنافسة سيكون وفقاً للحدود الدنيا لمعدلات السنة الدراسية الماضية 1018-2019.