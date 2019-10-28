صربيا تنفي “المزاعم الخبيثة” بالتدخل في تظاهرات البلاد

اتهمها باقر جبر صولاغ

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت دولة صربيا تدخلها في التظاهرات الشعبية الجارية في البلاد، وذكر بيان لسفارتها في بغداد اطلعت الصباح الجديد عليه: “تنفي وزارة الخارجية في جمهورية صربيا وسفارتها في بغداد وبشدة المزاعم الخبيثة لبعض الأشخاص غير المسؤولين التي تحاول فيها الربط بين جمهورية صربيا او سفارة صربيا مع الاحتجاجات الشعبية الحالية في جمهورية العراق”. وأضاف ان “جمهورية صربيا والسفارة الصربية تحترم استقلالية العراق ولا تتدخل بأي شكل من الاشكال بالعملية السياسية”.



وأكد البيان، ان “جمهورية صربيا والشعب الصربي يفتخرون بالصداقة التاريخية مع الشعب العراقي ويعبرون عن اسفهم العميق بسبب الخسائر في الأرواح، وتامل بالتوصل الى حل سياسي سلمي سريع للازمة الحالية”.

وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي باقر جبر صولاغ قال في الرابع والعشرين من هذا الشهر عبر حديث متلفز ان مروجي التظاهرات جرى تدريبهم في الولايات المتحدة، وصربيا.