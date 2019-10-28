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صربيا تنفي “المزاعم الخبيثة” بالتدخل في تظاهرات البلاد

شؤون عراقية
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اتهمها باقر جبر صولاغ

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت دولة صربيا تدخلها في التظاهرات الشعبية الجارية في البلاد، وذكر بيان لسفارتها في بغداد اطلعت الصباح الجديد عليه: “تنفي وزارة الخارجية في جمهورية صربيا وسفارتها في بغداد وبشدة المزاعم الخبيثة لبعض الأشخاص غير المسؤولين التي تحاول فيها الربط بين جمهورية صربيا او سفارة صربيا مع الاحتجاجات الشعبية الحالية في جمهورية العراق”. وأضاف ان “جمهورية صربيا والسفارة الصربية تحترم استقلالية العراق ولا تتدخل بأي شكل من الاشكال بالعملية السياسية”.

وأكد البيان، ان “جمهورية صربيا والشعب الصربي يفتخرون بالصداقة التاريخية مع الشعب العراقي ويعبرون عن اسفهم العميق بسبب الخسائر في الأرواح، وتامل بالتوصل الى حل سياسي سلمي سريع للازمة الحالية”.
وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي باقر جبر صولاغ قال في الرابع والعشرين من هذا الشهر عبر حديث متلفز ان مروجي التظاهرات جرى تدريبهم في الولايات المتحدة، وصربيا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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