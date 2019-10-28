جونسون يحاول مجددا إجراء انتخابات مبكرة والاتحاد الاوروبي يناقش تأجيل بريكست

الصباح الجديد _ وكالات :

سيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرة جديدة الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة، فيما يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي تأجيلا جديدا لبريكست قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للانفصال.

واجبر جونسون على التخلي عن وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/اكتوبر، بعدما طالبه البرلمان بمزيد من الوقت اثناء مناقشتهم اتفاق الطلاق الأخير الذي توصل له مع قادة الاتحاد الاوروبي.

ويجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الإثنين الساعة 10,00 صباحا (09,00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست ثلاثة أشهر قبل ثلاثة أيام من 31 تشرين الأول/أكتوبر، على ما قالت مصادر اوروبية الأحد.

وتبدو غالبية الدول الاوروبية منفتحة على إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، وهي مهلة أُرغم جونسون على طلبها رغم تأكيده أنه يرفضها، بحسب مصادر أوروبية.

وينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا مدة الإرجاء الثالث لموعد بريكست.

وتقبل الدول الاعضاء من حيث المبدأ تأجيلا لتفادي خطر بريكست غير منظم، لكن بعضها، وخصوصا فرنسا، تثير جدلا حول مدة التأجيل.

ويُرتقب إجراء تصويت الاثنين في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 كانون الأول/ديسمبر، اقترحها رئيس الوزراء الخميس الماضي للخروج من المأزق.

وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية لتحقيق وعده بتنفيذ بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر، يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائبا لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.

ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست ويصر إنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي بدون أي اتفاق على الإطلاق.

وقالت النائب العمالية البارزة ديان أبوت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأحد إن الحزب «مستعد لإجراء انتخابات»، لكنها أضافت «نحن ننتظر لنرى ما سيقوله الاتحاد الأوروبي».