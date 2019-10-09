العراق يطمئن السفراء العرب ويؤكد حمايتهم وعودة الحياة الطبيعية

بغداد – الصباح الجديد :

عقد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اجتماعاً مع السفراء العرب المُعتمَدين لدى بغداد بحُضُور وزير الداخليّة ياسين الياسري.

وتطرّق الوزير الحكيم إلى عدد من القضايا المحلّية، والتطوُّرات الأخيرة، علاوة على الأزمات التي تُعاني منها بعض الدول في المنطقة العربيّة.

ودعا وزير الخارجية إلى أهمِّية تنسيق المواقف العربيّة إزاء التحدِّيات التي تُواجه المنطقة، مُبدِياً استعداد العراق لدعم مسارات الحُلول السلميّة والسياسيّة في مُواجَهة الأزمات، وبسط الأمن، مُشدّداً على تعزيز التعاون الاستخباريّ؛ لمنع تمدُّد، وانتشار الخلايا الإرهابيّة، فضلاً عن مكافحة تنظيم داعش الإرهابيّ.

كما أشار الوزير إلى نتائج اجتماعات الدورة 74 في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، واللقاءات الجانبيّة التي أجراها مع نظرائه.

وقدّم وزير الداخليّة ياسين الياسري مُوجَزاً عن التظاهُرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، مُوضِحاً: أنّ الحكومة بصدد العمل على القيام بجملة من الإجراءات للاستجابة لطلبات المُتظاهِرين بما ينسجم مع القانون، مُؤكّداً عودة الحياة العامّة إلى طبيعتها.

كما أكد أنّ الحكومة تُولي أمن السفارات والبعثات، وموظفيها أهمّية بالغة، وحمايتها من أيّ تجاوزات، وبما يُوفّر لها البيئة الآمنة لأداء مهامّها الدبلوماسيّة في العراق، وبما يخدم المصالح المُشترَكة للجميع