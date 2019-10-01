تواقيع برلمانية لاستجواب رئيس الوقف الشيعي لمخالفات مالية وإدارية جسيمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن النائب جمال المحمداوي، الثلاثاء، عزم النواب جمع تواقيع لاستجواب رئيس الوقف الشيعي على مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وقال المحمداوي، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “مجموع موازنة الوقف الشيعي للسنوات الخمسة الماضية بلغت مايقارب ثلاثة تريليون دينار عراقي بواقع (٩٣٥) مليار دينار لسنة ٢٠١٥ ومبلغ (٥٣٨) مليار دينار لسنة ٢٠١٦ ومبلغ ( ٤٢٣) مليار دينار لسنة ٢٠١٧، ومبلغ (٤٥٦) مليار دينار لسنة ٢٠١٨، ومبلغ(٥٨٣)مليار دينار لسنة ٢٠١٩ في زيادة مضاعفة بالقياس للسنوات التي سبقتها ، وهي تعادل مجموع موازنة تنمية محافظات الوسط والجنوب لعدة سنوات”.

وأضاف، أنه «مع بروز شبهات كثيرة ومخالفات قانونية لإدارة تلك الاموال العامة وإبرام عقود مع شركات غير مؤهلة فنيا ولا تملك الكفاءة المالية اضافة لتجاوز الصلاحيات وعدم الالتزام بالمؤهلات القانونية في تعيين مدراء عامين ومستشارين نتجت عنها مطالبات برلمانية سابقة بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان سنقوم بجمع التواقيع اللازمة وتقديم الأسانيد القانونية والإثباتات المطلوبة لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي».