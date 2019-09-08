  • الثلاثاء , 10 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

489 سرعة تاريخية لسيارة بوغاتي

الصفحة الأخيرة
0 تعليق
325 views

الصباح الجديد – وكالات:
تمكنت سيارة “بوغاتي” بنسختها الأخيرة والمعدلة، “تشيرون”، من تحقيق سرعة غير مسبوقة في تاريخ صناعة السيارات، حيث تخطت الـ 489 كم/سا.
وتمكنت السيارة الخارقة من الوصول إلى تلك السرعة على حلبة اختبارية لشركة “فولكس فاغن” في ألمانيا، في حين تبنى برنامج “توب جير” الشهير تغطية الحدث بالكامل.
وتم تكليف الشركة الإيطالية، Dallara Automobili، بتصميم وإنشاء هيكل “تشيرون”، ومجموعتها الإيروديناميكية، في حين صنعت شركة “ميشلان” مجموعة إطارات خاصة، Pilot Cup 2، يمكنها الدوران 4،100 مرة في الدقيقة.
كما ذكر برنامج “توب جير” أن محرك السيارة قد استعمل لأول مرة في هذه التجربة التاريخية، حيث تبلغ سعته 8.0 لتر، وفيه 16 أسطوانة، W16، في حين أكد رئيس شركة “بوغاتي”، ستيفان وينكلمان، أنه لم تصل أي سيارة منافسة في العالم إلى هذه السرعة من قبل.
الجدير بالذكر أن الشركة الإيطالية العريقة لم تعلن بعد، فيما إذا كانت تنوي تصنيع هذه السيارة المعدلة وبيعها على نطاق واسع، او حتى عن نية مقبلة لتصنيعها.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة