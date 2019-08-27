الانواء الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة لأكثر من 50 درجة اليوم

بغداد – الصباح الجديد

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً غير مسبوق بدرجات الحرارة العظمى في ثمان محافظات قد تصل الى اكثر من 50 درجة مئوية، مبينة ان موجة الحر ستستمر مع بداية الاسبوع المقبل.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “ثمان محافظات ستشهد اليوم درجات حرارة تصل الى 50 درجة مئوية وتتجاوزها وعلى النحو التالي: الانبار، واسط، النجف، الديوانية، المثنى، و51 درجة مئوية في ميسان وذي قار”.واضافت ان “بغداد ستسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 49 مئوية ومثلها صلاح الدين وكربلاء وبابل فيما ستكون في دهوك والسليمانية 42 و اربيل 43 ، فيما ستصل الى 46 مئوية في الموصل وكركوك وتسجل 47 مئوية في ديالى”.وأوضحت ان “طقس يوم غد سيكون مشابها لليوم الذي قبله، “فيما اشارت الى ان “المنطقة الشمالية ستشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة الخميس”.ولفتت الى ان “درجات الحرارة ستبقى على حالها في جميع المناطق الجمعة فيما ستنخفض السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية”.