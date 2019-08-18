  • الإثنين , 19 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الممثل الأيسلندي “جبل” داخل سيارة “متر × متر”

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نشر الممثل الإيرلندي هافثور يوليوس بيورنسون صاحب لقب “ذا ماونتن” أي الجبل، في المسلسل الشهير Game of Thrones، صورة جديدة له داخل سيارة صغيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام منذ قليل.
وأبدي بيورنسون “ذا ماونتن” عن نيته في شراء سيارة في ذلك الحجم، قريباً، وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل كبير ونجحت في حصد تعليقات واعجابات تجاوزت عشرات الالاف في ساعات.
وظهر ذا ماونتن مؤخراً في مقطع فيديو طريف نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام مع المغني العالمي إد شيران، وتلاعب نجم GOT الذي يعد من أقوى رجال العالم وأكبرهم ضخامة، بالمغني العالمي في مقطع الفيديو، وظهر الأول وهو يحمل الثاني بشكل ساخر ويقوم بالتلاعب به لصغر حجمه وسط العديد من أصدقائهما.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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