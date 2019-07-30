الزراعة: الموسم الحالي هو الأكبر بكميات تسلم بذور الرتب العليا

تسلمت 250 الف طن منها في المحافظات كافة

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت شركة ما بين النهرين العامة للبذور احدى تشكيلات وزارة الزراعة امس الثلاثاء إن الموسم الحالي يعد الأكبر في معدلات تسلم بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والشعير العلفي والذرة الصفراء في المحافظات كافة.

واوضح مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور نسيم عريبي إن الكميات المستلمة من بذور الرتب العليا تعد الأكبر في تاريخ العراق، إذ بلغت الكميات المستلمة من بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة أكثر من (113) الفا و484 طنا من أصل (126) الف طن وهي الخطة الموكلة للشركة، فيما بلغت الكميات المستلمة من بذور محصول الشعير العلفي أكثر من (578) الف طن وما زالت عمليات الاستلام مستمرة في محافظة نينوى، وبلغت الكميات المستلمة من محصول الذرة الصفراء وحبوبها أكثر من (39) الف طن للوجبة الأولى و(36) الف طن للوجبة الثانية.

ولفت المدير العام الى إن الموسم الحالي شهد نشاطا كبيرا وضخما في عمليات الاستلام من قبل الشركة ووزارة الزراعة بفضل توجيهات السيد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني والمجلس الوطني للبذور من خلال افتتاح عدد كبير من مراكز الاستلام في المحافظات كافة والعمل على تذليل العقبات خلال موسم الاستلام، فضلا عن تكاتف جهود الملاكات المختصة في دوائر وشركات الوزارة من اجل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بذور الرتب العليا للمحاصيل الستراتيجية بصورة خاصة.

كما أوضح المدير العام إن الشركة قامت بافتتاح عدد من المراكز لتوزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية وخاصة مربي الدواجن من حبوب الذرة الصفراء المحلية والشعير العلفي ولازالت عمليات التوزيع مستمرة حتى ألان.

أعلنت وزارة الزراعة دائرة فحص وتصديق البذور امس الثلاثاء، ان الموسم الزراعي الحالي شهد استلام قرابة 250 الف طن من بذور الرتب العليا حتى الان في عموم المحافظات.

وأكد مدير عام الدائرة محمد زين العابدينن في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن الكميات المستلمة من بذور الرتب العليا تعد الأعلى خلال المواسم الماضية وستكون قاعدة اساس للموسم القادم، اذ شملت مختلف انواع البذور (الأساس والمصدق والمسجل) .

وبين أنه تم اعتماد آلية جديدة لاول مرة هذا الموسم والمتمثلة بختم الإرساليات للبذور لغرض المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف المستخدمة وقد حققت نجاح كبير، مشيرا الى استمرار عمليات الإستلام في محافظات (كركوك وصلاح الدين ونينوى) لغاية العاشر من آب المقبل .

وأضاف زين العابدين أن الموسم الحالي شهد اعلى معدل لعمليات التفتيش الحقلي في العراق وبواقع اكثر من (٤٠٠) الف دونم لمحصولي الحنطة والشعير في مختلف المحافظات من خلال لجان التفتيش المختصة المتواجدة فيها ، مبينا ان هذه النسب هي نتيجة للتعاون مع شركات ومراكز البذور وتوجيهات وزير الزراعة من اجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن والوصول الى الاكتفاء الذاتي من انتاج البذور .

من جانب اخر نظمت وزارة الزراعة ورشة عمل استشارية لتعزيز نظام الرقابة على الاغذية في العراق .

والقى مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود كلمة في افتتاح الورشة اكد خلالها على اهمية سلامة الغذاء ووصوله بطريقة سليمة الى المواطن داعيا الى توحيد الجهود من اجل الخروج بورقة عمل موحدة تخدم القطاع الزراعي وعملية توفير الغذاء السليم للمواطن وهي من المهام الاساسية لوزارة الزراعة.

كما جرى خلال الورشة القاء عدد من الكلمات والمحاضرات العلمية حول الموضوع منها نظام الرقابة على الغذاء في العراق ومسؤوليات وزارات الزراعة والصحة والتخطيط والتعليم العالي، ومقدمة حول المبادىء والتوجيهات الدولية لبناء وتشغيل النظام الوطني للرقابة على الغذاء، وأطر السياسات والقوانين التي تحكم نظام الرقابة على الاغذية، وعناصر وتشريعات الرقابة على الاغذية، والبنى التحتية والمسائل المالية والموارد البشرية، والتفاعلات مع اصحاب المصلحة المحليون والدوليون.