قطاع الاتصالات أكبر الخاسرين في بورصة قطر

الصباح الجديد – وكالات:

حققت بورصة قطر في جلستها امس الثلاثاء ارتفاعا في معدلات الأداء ، بينما سجلت 45 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 20 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة أخرى، واستقرت 8 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 583 بليون ريال بزيادة 1.84 بليون نسبتها 0.32 في المئة.

أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 66 في المئة الى 184 مليون ريال في مقابل 98 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 19 في المئة الى 74 مليون سهم، في مقابل 62 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 5564 صفقات في مقابل 3359 صفقة بزيادة 66 في المئة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع محدود بعد تراجعه في الجلسة السابقة، وصعد في جلسة اليوم 0.28 في المئة، تعادل 30 نقطة، وصولا الى 10603 نقاط في مقابل 10573 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 2.95 في المئة.

وخالف قطاع المصارف اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره 0.54 في المئة، الى 960 نقطة، تلاه مؤشر العقارات الهابط 0.43 في المئة الى 1547 نقطة، ثم مؤشر التأمين بخسارة 0.10 في المئة، فيما سجل مؤشر الصناعة اقل خسارة 0.07 في المئة الى 3198 نقطة.