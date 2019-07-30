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العراق ولبنان يوقعان على إعادة تفعيل الاتفاقيات الشبابية والرياضية

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة الشباب والرياضة،الثلاثاء ، ان العراق ولبنان، وقعاً على إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجالين الشبابي والرياضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، أن “العراق ولبنان، اتفقا على إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي، وذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة احمد رياض الى بيروت تلبية لدعوة رسمية من وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش”.

وأضافت أن “الزيارة تمحورت حول ناقش الامور الشبابية والرياضية بما يخدم الشباب العراقي واللبناني والعربي والتاكيد على ضرورة وجود روحٍ مشتركة واراء موحدة للمضي قدماً من جديد لاعادة ترميم بيت الشباب العربي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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