سيبايوس ينضم إلى أرسنال مُعاراً من ريال مدريد

لندن ـ وكالات:

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي، ضمّ الدولي الإسباني داني سيبايوس، متوسط ميدان ريال مدريد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ولم تكن صفقة انتقال سيبايوس إلى «المدفعجية» أمراً مفاجئاً حيث أنّ التقارير الصحفية الإنكليزية والإسبانية ربطت اسم اللاعب منذ فترة باسم النادي اللندني وهو ما تحقق أخيراً وإن كان في ثوب الإعارة.

ويبدو أنّ سيبايوس سيكون إحدى البطاقات الأساسية التي سيراهن عليها مواطنه أوناي إيمري مدرب الـ»غانرز» الذي يعرف اللاعب جيداً، وهو أمر سيساعد الدولي الإسباني على خوض مباريات عديدة واسترجاع نسق المنافسات الذي افتقده في ريال مدريد جرّاء المنافسة الشديدة في مركزه، حيث شارك في 23 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

ويعدّ سيبايوس (22 عاماً) أحد أبرز متوسطي الميدان الشباب عالمياً بفضل مهاراته الفذة لا سيما في التسديد القوي والتمريرات الحاسمة، ويمر حالياً بفترة انتعاشة معنوية قصوى خصوصاً بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً ببطولة أوروبا في 30 يونيو/حزيران الماضي والتي احتضنتها إيطاليا وسان مارينو.

وفي أول ردود الفعل بعد الانتقال، أشار مدرب أرسنال أوناي إيمري إلى «أننا متحمسون لرؤية داني ينضم إلينا. إنه لاعب موهوب يتمتع بالكثير من القدرات الفنية والابداعية والدقة».

من جانبه، كشف اللاعب الدولي الإسباني لموقع أرسنال أن «المدرب لعب دوراً حاسماً في قراري الانضمام إلى هذا الفريق الكبير».

وتابع: «إنه مدرب إسباني ويعرفني من الوقت الذي قضيته مع أندية أخرى»، أولها إشبيلية الذي بدأ معه مشواره الكروي عام 2004 قبل الانتقال إلى الجار ريال بيتيس حيث بدأ مشواره الاحترافي عام 2014 قبل أن يوقع مع ريال في 2017.. وأكد سيبايوس: «أنا سعيد حقاً لحصولي على فرصة مساعدة أرسنال لتحقيق أهدافنا».