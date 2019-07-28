لقاء النجوم ورسائل الانسانية

في الساعة السابعة من مساء اليوم الأثنين، تتزين سماء بغداد وعلى أديم ملعب الشعب الدولي، بنجوم الكرة ممن حملوا كاس أمم آسيا 2007، امام منتخب نجوم بغداد في مباراة ودية تأتي احتفاءً بإنجاز آسيا الخالد الذي تححق قبل 12 عاما وتحديد في 29 تموز 2007 بملاعب جاكارتا، اضافة الى ان المباراة تحمل بعداً أنسانيا حيث سيتم تخصيص ريعها لاسر 5 من نجوم الكرة الراحلين وهم ( علي كاظم وعلي حسين شهاب وناطق هاشم ومنذر خلف وعباس رحيم).

قبل الحديث عن المباراة وما تم تحضيره لها، فان الزميل الصحفي العزيز، ضياء حسين، كان صاحب الفكرة باقامة هكذا مباراة منطلقا من حرصه الوطني والمهني على الاحتفاء بالإنجاز القاري الكبير وايضا لجوانب عدة اخرى، فالمباراة تشهد تلاقي نجوم الكرة السابقين والجيل الذي حقق الإنجاز الآسيوي 2007، كما ان المباراة تجسد معنى الوفاء لنجوم الكرة الراحلين، وفي هذا الصدد فان زميلنا المثابر، ابا ليث، بادر إلى تقديم المقترح إلى محافظ بغداد الرياضي الصديق، فلاح الجزائري، ولبى الأخير بسرعة عرفانا بالإنجاز وما تتمخض عنه المباراة من مبادرات انسانية نحن بأمس الحاجة لها في وقتنا الحالي الذي يستعد فيه عراقنا الأبي إلى تضييف بطولة غربي آسيا بنسختها التاسعة في ملعبي كربلاء وفرانسوا حريري بأربيل بمشاركة 9 منتخبات شقيقة.

وفي وقت اوعز السيد المحافظ الذي عرفناه في الوسط الرياضي كمدربا في نادي أمانة بغداد، بالتهيؤ لهذه المباراة من جميع جوانبها، فان وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، والجهات الساندة، تفاعلوا مع المبادرة وقرروا المشاركة في نجاحها، وكذلك الجمهور والإعلام ونجوم الكرة الذين دعوا إلى المشاركة الفعالة في احياء المناسبة بما فيها رد الوفاء لبعض اسر اللاعبين الراحلين من نجوم كرتنا العراقية المعطاء، مما يسهم في تمتين العلاقة بين الجهات الحكومية والرياضية في التعاون خدمة لعراقنا العظيم.

شركة عشتار، هي الأخرى ستقوم بنقل المباراة مباشرة عبر قناة الرياضية العراقية، وهنا لا بد من تقديم الشكر لمدير الشركة محمد هيجل، فيما سيقود المباراة طاقم دولي سابق يتألف من حازم حسين وصباح عبد ولؤي صبحي وعلي زيدان ونجم عبود منسقا وحازم محمد علي مشرفا.

المباراة ستتخللها فعاليات عدة ويحصرها العديد من الشخصيات من جميع القطاعات الحكومية والرياضية والإعلامية، وكذلك هي دعوة لجماهيرنا الكروية ان تحضر وتشارك بقوة في ملء مدرجات ملعبنا الدولي والمساهمة في ارتفاع إيراد المباراة للجانب الانساني الذي ذكرناه أنفا، فتحية لمن اطلق الفكرة، ولمن لبى ولمن سيشارك في حفل نأمل ان يتكرر سنويا وباضافة مميزات اخرى، آملين التوفيق للجميع.

فلاح الناصر