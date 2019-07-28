السليمانية تضيف بطولة العراق النسوية بالطائرة

بغداد ـ عبدالكريم ناصر:

ينظم الاتحاد العراقي للكرة الطائرة بطولة العراق للكرة الطائرة النسوية بالتعاون مع الاتحاد العراقي للكرة الطائرة فرع السليمانية للمدة من 1ولغاية 5 من شهر آب المقبل بمشاركة ثلاث فرق من بغداد وهي نادي الشباب ونادي امانة بغداد ونادي بلادي اضافة الى امكانية مشاركة نادي الحدود في البطولة ومن ديالى نادي الفتاة ونادي ديالى ومن الموصل نادي الفتوة اضافة الى نادي قرقوش بطل النسخة الماضية ونادي افروديت ونادي طقطق ونادي السليمانية والبيشمركة.

وقد اكد الجميع من خلال اول بطولة ينظمها الاتحاد بعد انقطاع دام اكثر من موسمين بسبب الضائقة المادية التي يتعرض لها العراق برياضته من خلال الصراع القائم بين الاولمبية والوزارة الشبابية.