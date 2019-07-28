  • الأحد , 28 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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السليمانية تضيف بطولة العراق النسوية بالطائرة

رياضة
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بغداد ـ عبدالكريم ناصر:
ينظم الاتحاد العراقي للكرة الطائرة بطولة العراق للكرة الطائرة النسوية بالتعاون مع الاتحاد العراقي للكرة الطائرة فرع السليمانية للمدة من 1ولغاية 5 من شهر آب المقبل بمشاركة ثلاث فرق من بغداد وهي نادي الشباب ونادي امانة بغداد ونادي بلادي اضافة الى امكانية مشاركة نادي الحدود في البطولة ومن ديالى نادي الفتاة ونادي ديالى ومن الموصل نادي الفتوة اضافة الى نادي قرقوش بطل النسخة الماضية ونادي افروديت ونادي طقطق ونادي السليمانية والبيشمركة.
وقد اكد الجميع من خلال اول بطولة ينظمها الاتحاد بعد انقطاع دام اكثر من موسمين بسبب الضائقة المادية التي يتعرض لها العراق برياضته من خلال الصراع القائم بين الاولمبية والوزارة الشبابية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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