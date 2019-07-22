  • الثلاثاء , 23 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

العنصرية تفقد ملكة جمال ميشغان لقبها

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الصباح الجديد – وكالات:
خسرت ملكة جمال ولاية ميشغان الأميركية، لقبها، مؤخرا، بسبب تغريدات وصفت بالعنصرية، وعادت مؤخرا إلى مهاجمة ذوي الأصول الأفريقية، ورفضت أن تقدم اعتذارا، برغم كل الانتقادات.
وأصدرت مؤسسة أميركية، قرارا بتجريد كاثي زو من لقبها، وذلك بسبب إدلائها بتصريحات “عنصرية” تجاه المسلمين وذوي الأصول الأفريقية.
وبحسب مجلة “تايم”، فإن مؤسسة “ميس وورلد أميركا”، اتخذت القرار بحق الحسناء زو، التي توجت في الأسبوع الماضي، وهي طالبة آسيوية في الجامعة وتنتمي إلى مجموعة تسمى “صينيون أميركيون لأجل ترامب”.
ونشرت زو رابطا يتهم الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية بالمسؤولية عن “حصة الأسد” من جرائم القتل في الولايات المتحدة.
وقالت لجنة الجائزة إن ما صدر عن الشابة المتوجة كان “عدائيا” وغير متناسب، لكن “المُطاح بها” دافعت عن تغريداتها المثيرة، ووصفت إقصاءها بالتمييز.
وإلى جانب القوام الممشوق والملامح الجميلة، تفرض مسابقات الجمال على المشاركات أن يكنّ على قدر من الثقافة والمواقف الإنسانية.
وعقـــب التتويج، تقوم الحسناوات في الغالب بأعمال إنسانية ويجمعن تبرعات لفائدة مبادرات خيرية، ولهذا السبب، جرى النظر إلى الشابة الآسيوية على انها مرشحة “غير موفقة” عن ولايـة ميشغـان.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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