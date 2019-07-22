سلافة معمار: شخصية ورد في قلم حمرة تشبهني

الصباح الجديد – وكالات:

يبدو أن النجمة السّورية سلافة معمار ما زالت متعلقة بشخصية “ورد” التي أدتها بمسلسل “قلم حمرة” عام 2014 وكذلك جمهورها، إذ نشرت معمار مشهدًا من العمل عندما كانت “ورد” المعتقلة تحاول عدّ الأيام المنتظرة لخروجها، وكتبت: “أنا ورد”.

البعض وصف حضور سلافة بعد “قلم حمرة” باهتًا، وصرّحت من قبل ان “الشخصية حقيقية جدًا وتشبهني إلى حدٍّ بعيد… بحثت عن نقاط التقاطع بيني وبينها لكي أنطلق منها، فتأثّرت وتعبت واكتشفت أخيرًا أنها أكثر شخصية أتعبتني في مسيرتي التمثيلية”.

وأوضحت النجمة السّورية أنها تأثرت بالشخصية جدًا وأصابتها باكتئاب حاد وضغوط عصبية، لأنها تحكي معاناة وأمورًا حساسة خاصة بامرأة في منتصف الثلاثينيات وبالتالي فقد شعرت أنها تعبر عنها.

أسلوب الحوار الذي كتبته يم مشهدي، يمكن وصفه بـ “السّهل الممتنع”، ويشبه الحياة كثيرًا وينقل المشاهد من حالة إلى حالة أخرى في الجملة الواحدة بنحو مفاجئ.

مشهدي أسست فضاءً دراميًا لا يجرؤ أحد على تقليدها فيه، وبالتحديد بصمة مونولوج شخصية “ورد”، فقد أصبحت هناك حِكَمٌ ومقولات مأثورة يتناقلها روّاد مواقع التواصل عبر صفحاتهم برغم مرور أكثر من خمس سنوات.

يذكر أن مشهدي هوجمت مؤخرًا من النقاد السّوريين لدخولها حقل الدراما اللبنانية بعد تقديم “قلم حمرة”، وقالوا إن “بروفا” عمل لا يحمل سمات نصوصها، في حين رأى البعض أن يم كانت قادرة على قراءة الجمهور اللبناني من زاوية جديدة.