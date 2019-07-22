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الاستخبارات العسكرية تطيح بقائد مجموعة الهاونات في حمرين

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الإثنين، عن الاطاحة بقائد مجموعة الهاونات لتنظيم ” داعش” المسؤولة عن قصف مدن في ديالى.

وذكر بيان للمديرية تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، ان ” مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة تمكنت من الإطاحة بقائد مجموعة الهاونات لتنظيم ” داعش” الاجرامي في منطقة سيف سعد ناحية قره تبة بمحافظة ديالى، وهو من المجاميع الارهابية المتواجدة في بحيرة حمرين”.

واضاف البيان، أنه “عمل قائداً لمجموعة الهاونات التي استهدفت نواحي السعدية والطبج من البحيرة المذكورة، اضافة الى أنه شارك بزرع العبوات في مناطق عدة من المحافظة

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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