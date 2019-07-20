النائب آراس حبيب يدعو لإستفادة مادية وبيئية من خلال إستثمار الغاز المصاحب للنفط

دعا عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، للاستفادة مادياً وببيئياً من خلال إستثمار الغاز المصاحب للنفط، مبيناً أن المليارات التي تهدر نحن احوج اليها الآن ولمستقبل الأجيال القادمة.

وقال حبيب، إن “إستثمار الغاز المصاحب للنفط مسألة في غاية الأهمية ويحقق عدة أهداف في آن واحد، لعل في المقدمة منها إضافة موارد مالية كبيرة للموازنة والحفاظ على البيئة”.

وأضاف أن “الخطوة التي أقدمت عليها وزارة النفط في إستثمار بعض الحقول في البلاد بداية جيدة لإيقاف الهدر في هذه الطاقة”.

وتابع: “فحرق الغاز لاسيما المصاحب للنفط يعني هدر مليارات الدولارات التي نحن أحوج مانكون اليها للآن ولمستقبل الأجيال القادمة”، مبيناً أن “الحرق هو بحد ذاته جريمة بسبب ماتتركه من آثار سلبية على البيئة وصحة المواطن”.

وزاد حبيب: “تأخرنا كثيرا في هذا الأمر ولكن أن نبدأ الخطوة الأولى أفضل من أن نبقى ننتظر تحت حجج وذرائع مختلفة”.