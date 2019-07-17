مركز جمرك بوابة البصرة يسجل إيرادا يومياً بأكثر من مليار دينار

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك،اليوم الأربعاء، تسجيل مركز كمرك بوابة البصرة ايراداً يومياً امس الثلاثاء فاق المليار دينار في سلسلة من الأنجازات التي تحققها المراكز الكمركية .

واضافت الهيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ” ان ذات المركز الكمركي قام اليوم الأربعاء بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بضبط حاوية حجم ٤٠قدم تحتوي على ادوية بشرية خلافا لأوراقها الرسمية المثبت فيها على انها مستلزمات طبية .

واكدت اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.

وطالبت الهيئة في بيانها ، ايلاء اهتماما كبيرا بالمنافذ الحدودية وتوفير متطلبات العمل الكمركي التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من المفترض أن تسهم في تطوير بناها التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة على بنائها للسعي لتوفير احتياجات الدوائر العاملة فيها .

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك مسؤولة على عمليات الأستيراد والتصدير في كافة المنافذ الحدودية والمطارات و تقوم مراكزها العاملة هناك بأستيفاء الرسوم الكمركية لترفد بها خزينة الدولة بعد الايرادات النفطية .