الكهرباء تصل لاعلى مستوى انتاج في تاريخ العراق

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الكهرباء، الوصول لأعلى انتاج من الطاقة الكهربائية في تاريخ العراق.

وقـال الناطق باسم الــوزارة مصعب المدرس في تصريح صحفي ان “انتاج الطاقة في البلاد بلغ حاليا 19 ألــفــا و100 مــيــغــاواط، وعــده الاعلى والاول منذ تأسيس منظومة الـكـهـربـاء الـوطـنـيـة، مــا اسـهـم بـرفـع ساعات التجهيز لبغداد والمحافظات، مؤكدا ان الزيادة في الانتاج مستمرة”.

واضـاف ان “حصة بغداد من الانتاج مــن خــلال ادخـــال وحـــدات تـولـيـديـة جديدة بـلـغـت اربــعــة الاف و625 مـيـغـاواط مـن اصــل حـاجـتـهـا الـفـعـلـيـة الـبـالـغـة سـتـة الاف، مــا حـسـن مــن سـاعـات تجهيزها خـلال الـيـومـين المـاضـيـين”.

وبين ان “محافظة البصرة تجهز حاليا بثلاثة الاف و510 ميغاواط من اصـل حاجتها الفعلية البالغة ثلاثة الاف و800 ميغاواط”.

واردف المــدرس ان “محافظة نينوى وبــالــرغــم مــن تــعــرض مـنـظـومـتـهـا الكهربائية الى تخريب كبير من قبل عصابات داعــش الاجـرامـيـة خلال سطوتها الاثـمـة على المحافظة، بيد انها تجهز حاليا بـ 880 ميغاواط من اصل حاجتها الفعلية البالغة 1600 ميغاواط”.

ونـوه بـأن “كميات الانـتـاج المتوفرة كـان من الممكن ان توفر تجهيزا على مـدار الساعة في حال الحد من حجم الضائعات البالغة 60 بالمئة، والـذي عزاه الى تجاوز المواطنين على مفاصل الشبكة وعدم نصب العدادات والعزوف عن تسديد أجور الجباية”.

وذكــر الـنـاطـق بـاسـم وزارة الـكـهـربـاء ان الوزارة ومــن خــلال خـارطـة الـطـريـق الـتـي اعـدتـهـا مــع شـركـة {سـيـمـنـس} الالمـانـيـة، اعدت برنامجا للقضاء على ذلك من خلال اختيار عدد من المناطق المنتخبة وتطبيق تجربة نصب المقاييس الذكية لضمان عدم الهدر بالطاقة”.

وبــشــأن قـطـاع الـنـقـل، اوضــح المدرس ان “مـلاكـات وزارتـــــه نـجـحـت مــؤخــرا بــاعــادة الـعـمـل بمحطة بيجي التحويلية (400 كـي في) التي دمرها ارهابيو داعـش بالكامل، ما سمح بايصال الطاقة الى عدد من مناطق التي كانت محرومة منها، منوها بان الايام القليلة المقبلة ستشهد ايضا افتتاح محطة الشعب التحويلية وقــرب انـجـاز محطات: الـصـحـفـيـين والـبـلـديـات وشــرق الـرصـافـة الـتـحـويـلـيـة وكــذلــك تـطـويـر مـحـطـة بـغـداد الجديدة التحويلية.

وافــصــح عــن ان “المـــدة المـتـبـقـيـة مــن الـعـام الحالي ستشهد افتتاح 28 محطة تحويلية ببغداد والمحافظات، اضافة الى الاستمرار بمد خطوط نقل الطاقة {132 و 400 كي فــي} بـمـحـافـظـات: صــلاح الــديــن والانــبــار وكــركــوك واطـــــراف بــغــداد، عـــلاوة عـلـى تطوير خطوط النقل بين محافظات الفرات الاوسـط والمحافظات الجنوبية، الـى جانب تكثيف الجهود لتأهيل خطوط نقل الطاقة وشبكات التوزيع بمحافظة نينوى لاسيما بمدينة الموصل، والتي وصلت اعمالها الى نسب متقدمة من الانجاز”. وحــول قـطـاع الـتـوزيـع، شــدد المــدرس بـأن وزارتــه سعت الـى تشكيل خلايا أزمـة في عموم شركات التوزيع ببغداد والمحافظات لوضع الحلول الآنية والمستقبلية للمشاكل الـتـي تـواجـه الـقـطـاع الــذي عـانـى مـن الـقـدم والاهمال الذي طالها خلال العقود السابقة، مـبـيـنـا ان مـن بـين الـحـلـول الـسـريـعـة الـتـي اتبعتها الشركات، نصب المحطات المتنقلة بمعظم مناطق العاصمة والمحافظات لفك الاختناقات الـى جانب العمل على تطوير شـبـكـات الـتـوزيـع ومــد الاســلاك وايـصـال الطاقة بشكل مستقر