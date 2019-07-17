العراقيون يتصدرون قائمة مشتري العقارات في تركيا

بغداد – الصباح الجديد

اظھرت بیانات احصائیة تركیة، الأربعاء ان العراقیین تصدروا قائمة مشتري العقارات في تركيا خلال الشهر الماضي بشراء 429 عقارا في حین جاء الایرانیون ثانیا وتلاهم الروس والالمان.

وذكرت مؤسسة الاحصاء التركیة ان “العراقیین تصدروا قائمة الترتیب بشراء 429 عقارا في حین جاء الایرانیون ثانیا بشراء 415 عقارا ثم الروس بعدد 190 عقارا والألمان بعدد 126 عقارا”.

واشارت الى ان “المواطنین الكویتیین والبریطانیین اشتروا لكل منھما 113 عقارا في یونیو الماضي لیحتلوا المرتبة الخامسة بعد العراقیین والایرانیون والروس والالمان”.

وأشارت الى أن “العدد الاجمالي لمبیعات العقارات للأجانب في تركیا خلال یونیو الماضي بلغ 2689 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 5ر30 في المئة مقارنة مع ذات الشھر في 2018”.

وبينت المؤسسة، ان مدینة اسطنبول كانت اكثر المدن التركیة بیعا للعقارات للأجانب في یونیو الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبیعة 1009 عقارات تلتھا (أنطالیا) بعدد 668 ثم أنقرة ب 134 ثم (یالاوا) ب 123 و(بورصة) ب 122 عقارا