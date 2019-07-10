الشرطة يتعادل.. والزوراء يقتنص نقاط الكلاسيكو

المسابقات تحدد آلية الموسم المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعادل نادي النجف، مع نظيره الشرطة، من دون أهداف، أول أمس، في إطار الجولة الـ 35 من الدوري الممتاز لكرة القدم.. وارتفع رصيد الشرطة إلى 86 نقطة في صدارة ترتيب البطولة، مقابل 39 نقطة للنجف صاحب المركز الـ 15.. واستعاد نادي النجف، هيبته مع المدرب الشاب جاسب سلطان، ليؤجل حسم الشرطة للقب الدوري.

وفي الكلاسيكو.. اقتنص نادي الزوراء نقاط الكلاسيكو بالفوز على نظيره القوة الجوية، بهدف من دون رد، على ملعب الشعب الدولي، هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع علي رحيم لاعب نادي الزوراء في الدقيقة 87.. وارتفع رصيد الزوراء إلى 61 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد القوة الجوية عند 78 نقطة في وصافة ترتيب البطولة.

واهدى مدرب نادي الزوراء حكيم شاكر فوز فريقه على نادي القوة الجوية الى متصدر الدوري نادي الشرطة.. وقال حكيم شاكر بعد انتهاء مباراة الكلاسيكو ان «فوزنا اليوم على الجوية اهديه لفريق الشرطة لكي يتمكنوا من حصد لقب الدوري».و خسر فريق القوة الجوية مباراته امام فريق الزوراء بهدف من دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي، في ختام الجولة 35 من الدوري العراقي الممتاز.. واصبح الفارق بين المتصدر فريق الشرطة والقوة الجوية ثمانية نقاط ليبتعد الاخير كثيرا عن صدارة الدوري .

من جانب اخر، قال المدرب والمحلل الكروي سامي بحت، الاستنزاف البدني لفريق القوة الجوية جعل فريق الزوراء يكسب مباراة الكلاسيكو وفريق الزوراء يستحق الفوز.. وبين بحت ان «اداء منتخب الناشئين في بطولة غرب اسيا مفرح جدا، ويجب ان نبحث على المواهب الكروية ولا نطالب بنتيجة»،مضيفا «نحتاج الى دوريات جنوبية وشمالية ووسطية للبحث عن الفئات العمرية الصغيرة».

وعن رمي الحجارة على محترف القوة الجوية وليام اكوركيت قال بحت ان «الاساءة الى وليام امر معيب بحق الجماهير»،مضيفا ان «حصلت اساءة من قبل محترف القوة الجوية بحق جمهور الزوراء فيجب ان يعاقب من قبل لجنة ولا يسيء له الجمهور «.واشار الى ان «افضل فترة لاعداد اللاعب هي 45 يوما»،مبينا ان «طول فترة الدوري يمنع الاندية من تأهيل اللاعبين بالشكل الصحيح والتوقفات المستمرة تقتل المنافسة في الدوري».

وختم قوله ان «لاعب الشرطة مهند علي يمتلك مواصفات تكتيكية جيدة يمكنه الانسجام مع الدحيل القطري»،موكدا ان «مهاجم نادي الزوراء علاء عباس يعاني من الشرود الذهني في بعض المباريات».

إلى ذلك، أثبت الفحوصات الطبية التي أجريت لقائد القوة الجوية حمادي أحمد، سلامة كتفه وعدم احتياجه لعملية جراحية بعد أن أكدت الفحوصات سلامة الكتف الأيمن..وتعرض اللاعب خلال مباراة القوة الجوية والزوراء، الشهر الماضي لإصابة بالكتف.. وقال أحمد إنه أجرى فحوصات طبية ثانية أثبتت عدم الحاجة لإجراء عملية في الكتف الأيمن.. وأضاف أن ذلك سيعجل بعملية الشفاء، وأنه سيخضع للعلاج الطبيعي لثلاثة أسابيع، للشفاء تماماً من الإصابة، لافتا أن موسمه انتهى.

من جانب اخر، أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عددا من القرارات الرسمية التي ستكون خارطة الطريق للموسم المقبل في الدوري الممتاز.

وقال يحيى كريم نائب رئيس لجنة المسابقات، إن اللجنة حددت أبرز فقرات لائحة المسابقات للموسم الكروي 2019\2020، لافتا أن الدوري سينطلق في الخامس عشر من أيلول المقبل وينتهي في الخامس والعشرين من أيار من العام المقبل.. وبين أن اللجنة أكدت أن عدد الأندية المشاركة 20 فريقا، أي سيهبط فريقان من الموسم الحالي ويتأهل مثلهما من دوري الدرجة الأولى.. وأشار إلى أن اللجنة قررت عدم تأجيل أي مباراة للأندية باستثناء فترات مباريات المنتخب في أيام الفيفا والمنتخبات الوطنية الأخرى «اولمبي، شباب».

وأوضح أن بطولة كأس العراق ستنطلق في العاشر من أيلول بمشاركة أندية الدرجة الأولى بدورها الأول، لافتا أن الانتقالات الصيفية تبدأ في الأول من أب المقبل لغاية العشرين من أيلول ويحق لكل ناد تسجيل 4 لاعبين محترفين في القائمة.