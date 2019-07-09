“جنرال الكتريك” تضيف 125 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية خلال ثلاثة أشهر

سيمنس تدعم محطة كهرباء ميسان بمعدات وخدمات الطاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت شركة “جنرال الكتريك” الأميركية، أمس الثلاثاء، إضافة 125 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية في العراق في غضون ثلاثة أشهر.

وقال مسؤول الشركة في الشرق الأوسط مدحت المرعبي في بيان صحافي تابعته الصباح الجديد، إن “الشركة أضافت هذه الكمية من الطاقة في وقت قياسي مقدر بـ3 أشهر، إذ جرى شحن المحرك واستبداله وتركيبه في محطة العمارة التي تعمل على تقنيات F9 المتطورة والخاصة بالشركة والتي تنتج ٥٠٠ ميغاواط”.

وأضاف المرعبي، أن “فريق عمل الشركة عمل مع نظرائه في وزارة الكهرباء العراقية بأوقات إضافية من أجل إعادة التشغيل لمساندة وزيادة الانتاجية في الطاقة الكهربائية والتي وصلت إلى أرقام قياسية”.

ومضى الى القول، أن “الجهود مستمرة لصيانة المحركات والتأكد من تشغيلها وخاصة في أوقات الذروة من فصل الصيف والذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة”.

وتابع، أن “ملاكات الشركة مستمرة بالعمل وإدامة وزيادة الكفاءة في الانتاج، ملتزمين بتوجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزارة الكهرباء لزيادة الانتاجية والتركيز على المشاريع الستراتيجية من أجل النهوض بواقع الطاقة الكهربائية في العراق…



بعد أن تمكنت ملاكات الشركة من ضمان تشغيل أكثر من ١٨٠٠ ميغاواط خلال الفصل الحالي».

وفي السياق، أعلنت شركة سيمنس أمس، توفيرها خدمات ومعدات طاقة لمحطة كهرباء ميسان بقدرة 840 ميغاواط.

وقال بيان للشركة: «في إطار دعمها طويل الأجل للتوسع في البنية التحتية للطاقة في العراق، تلقت شركة سيمنس عقدا لتوريد التوربينات الغازية والبخارية ومولدات الكهرباء إضافة إلى توفير خدمات توليد الطاقة طويلة الأجل لمحطة كهرباء ميسان التي تعمل بنظام الدورة المركبة، والتي تبلغ طاقتها 840 ميغاواط.

وقامت الشركة المسؤولة عن بناء المحطة والأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات، وشركة ميسان للطاقة، التابعة للمطور العراقي مجموعة رُبّان السفينة، بمنح العقد لشركة سيمنس بقيمة تجاوزت 284 مليون يورو».

وأضاف البيان، أن «من المتوقع أن تبدأ محطة الطاقة المستقلة إنتاجها في آذار 2021 على أن تعمل بشكل تام في أوائل عام 2022»، مبينة أن «المحطة توفر إمدادات كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات أكثر من ثلاثة مليون عراقي إضافة إلى دعم القطاع الصناعي».