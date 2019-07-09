شيوخ عشائر ذي قار يوقعون وثيقة تخلّي مسؤولية المسعف من التبعات العشائرية

مطالبة بتحويلها الى قانون يعاقب المخالف

الصباح الجديد – متابعة:

وقّع شيوخ العشائر في ذي قار، وثيقة تنص على تخلية المسؤولية عن مسعفي المتضررين بغية طمأنة الجميع بضرورة اسعاف الذين يتعرضون الى حوادث ويحتاجون الى اسعاف سريع.

ووقع الشيوخ هذه الوثيقة اثر تفاقم خطورة الحوادث المرورية التي يتردد كثيرون في اسعاف المتضررين منها خشية المحاسبة والملاحقة العشائرية.

ولم تكتف الحوادث المرورية في ذي قار بمقتل المئات فحسب، بل ان عشرات المصابين جراءها يبقون من دون ان يسعفهم أحد بسبب العادات العشائرية التي تحمل المسعف مسؤولية ما يؤول اليه حال المصاب، وهذا ما حدا بكثيرين لتجنب تقديم المساعدة للمصابين، الامر الذي دعا بعض عشائر ذي قار الى اصدار وثيقة تخلي مسؤولية المسعف من التبعات العشائرية.

ورحّب مواطنون في المحافظة بهذه الخطوة التي عدوها انقاذا لأرواح المواطنين، مطالبين الحكومة الاتحادية بالتصديق على هذه الوثيقة وعدّها قانونا يعاقب عليه المخالف.

وكانت محافظة ذي قار قد سجلت في وقت سابق أكثر من 1600 إصابة بحوادث السير، توفي عدد من الذين تعرضوا اليها، جراء عدم اسعافهم فور الحادث او في وقت مبكر.