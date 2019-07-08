العاهل الاردني يوجه بوضع امكانات الاردن في إعادة اعمار العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف سفير المملكة الاردنية الهاشمية في العراق منتصر الزعبي، عن توجيه من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بوضع جميع امكانات الاردن في إعادة اعمار العراق بشكل عام، وبغداد على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بغداد فلاح الجزائري في مكتبه ببغداد، امس الاثنين، السفير الزعبي والوفد المرافق له.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان” محافظ بغداد، في اكد مناقشة الكثير من الملفات لاسيما مايتعلق بفتح افاق التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال مشاركة الشركات الاردنية الرصينة في اعادة العراق، فضلا عن تقديم الجانب الاردني التسهيلات لنقل المرضى العراقيين وعلاجهم في مستشفيات المملكة، كما تم الحديث عن البيئة الامنة التي تتمتع بها العاصمة لجذب الاستثمارات”.

وقال الجزائري “تطمح حكومة محافظة بغداد من خلال {حملة بغداد شرف لنا} للانفتاح على الشركات العالمية والعربية الرصينة..



واستقطابها بهدف الاستفادة من الخبرات والتطور العلمي الذي وصلت اليه هذه الشركات لإعادة بناء واعمار العراق».

من جهته اشاد السفير الاردني بالنهضة الخدمية التي تشهدها محافظة بغداد لاسيما بعد استتباب الامن ودحر الارهاب.

واثنى الزعبي على رؤية محافظ بغداد للنهوض بواقع العاصمة، مؤكدا دعم المملكة الاردنية الهاشمية للحكومتين المحلية والاتحادية في كافة المجالات، وفي ختام اللقاء، وجه السفير الاردني الدعوة لمحافظ بغداد لزيارة المملكة الاردنية واللقاء بالشركات الاستثمارية.