  • الإثنين , 8 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ملاحق
  • فاروق ملا مصطفى.. في نظر بعض أقاربه وأصدقائه

فاروق ملا مصطفى.. في نظر بعض أقاربه وأصدقائه

ملاحق
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الصحفي أحمد بيره

  • إذا كان الملا مصطفى صفوت (والد فاروق) هو من نقل حافظ الشيرازي وسعدي الشيرازي إلى اللغة الكردية وعرفناهما من خلال ترجمته، وإذا كان شقيقه الدكتور عزالدين مصطفى رسول هو من عرفنا على عبقرية الشاعر احمد خاني، فإن الاخ فاروق ملا مصطفى عرفنا على الموبايل وهو أكثر الاجهزة التكنولوجية أهمية. لقد استطاع فاروق ملا مصطفى أن يوفر بواسطة جهاز الموبايل فرصة متميزة كي تطل كردستان على العالم الخارجي.
    *لو أراد أحد ان يكتب بحثاً حول التنمية الاقتصادية في كردستان خاصة بعد الانتفاضة، لا يسعه، من دون أي شك، أن يغفل نشاطات الأخ فاروق.. ويصح هذا القول لدي المؤرخين أيضاً.. إن كتابة التاريخ الاقتصادي من دون العروج على تجربة: فاروق ملا مصطفى ستكون بلا شك كتابة غير مكتملة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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