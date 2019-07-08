البرازيل تعبر بيرو نحو اللقب التاسع في كوبا أميركا

ميسي يحتج على التحكيم والفساد في البطولة

ريودي جانيرو ـ وكالات:

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أميركا، مساء أول أمس، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على بيرو، في نهائي البطولة، التي يستضيفها السيلساو.. واستعاد راقصو السامبا اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2007، والتاسع في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة، في حين خسرت بيرو أول نهائي في تاريخها بعد حصد لقبين من قبل.وأتت ثلاثية البرازيل عن طريق كل من، إيفرتون وجابرييل جيسوس وريتشارليسون (ركلة جزاء).. ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ريتشارليسون بات خامس لاعب في تاريخ نهائي كوبا أميركا، يسجل بعدما يدخل بديلًا.وقد سبق ريتشارليسون 4 لاعبين في هذه القائمة، وهم:

الأوروجواياني بابلو بينجوتشيا، في المباراة التي حسمتها أوروجواي بركلات الترجيح على حساب البرازيل (نهائي 1995).. والبرازيلي زي روبرتو، خلال الفوز (3-1) على بوليفيا في نهائي 1997.

ثم الأرجنتيني سيزار ديلجادو، عندما انتصرت البرازيل بركلات الترجيح على التانجو، في نهائي 2004.. والبرازيلي داني ألفيس، خلال فوز السامبا (3-0) على الأرجنتين، في نهائي 2007.

وحصدت البرازيل جميع جوائز البطولة، ففضلاً عن اللقب القاري، نالت جائزة اللعب النظيف، واختير حارس مرماها أليسون أفضل حارس مرمى، وتوج مهاجمها إيفرتون بجائزة أفضل هداف برصيد 3 أهداف علماً بأنه اختير أفضل لاعب في المباراة النهائية، فيما كان قائدها داني ألفيش أفضل لاعب في البطولة.

وهاجم أدينور ليوناردو باتشي (تيتي)، المدير الفني لمنتخب البرازيل، ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين، عقب فوز السامبا بلقب كوبا أميركا 2019، بعد الفوز على بيرو بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.وقال تيتي، في تصريحات أبرزتها شبكة ESPN «ليونيل ميسي يحب أن يكون لديه المزيد من الاحترام ويحتاج لأن يتقبل الهزيمة».وأضاف «يجب أن تحظى باحترام أكبر وأن تكون حذرًا، لعبنا مباراة نظيفة أمام الأرجنتين في نصف النهائي».وتابع «ميسي حصل بالفعل على طرد غير عادل أمام تشيلي، كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء فقط».

وتمكن المنتخب البرازيلي من إقصاء ميسي ورفاقه من المربع الذهبي، بالفوز على التانجو (2-0)، في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي، واتهم ميسي على إثرها التحكيم بالتسبب في خساره بلاده.

ورفض ميسي، استلام ميدالية المركز الثالث بعد الفوز على تشيلي، وقال إنه يحتج على التحكيم والفساد في بطولة كوبا أميركا.

من جانبه، أقر الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، المدير الفني لبيرو، بأحقية تتويج البرازيل بلقب كوبا أميركا 2019، في حين أبدى رضاه عن تطور فريقه، وثقته في الحفاظ على هذا المستوى.وخسرت بيرو لقب كوبا أمريكا، أمس الأحد، على يد البرازيل بنتيجة (3-1) على ملعب (ماراكانا).. وقال جاريكا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة «البرازيل استحقت اللقب، لقد تحسن أداؤنا مقارنةً بمباراة دور المجموعات، وكنا الأفضل في فترات، لكن المنافس استغل الفرص التي لاحت له».وأضاف «لقد صنع المنافس 3 فرص وسجل اثنتين، منها هدف بتعاون من جانبنا، بخطأ غير مقصود».

وتابع «واقعية البرازيل كانت أفضل منا، كنا الأفضل في فترات، لكن تيتي تدارك الأمور جيدا.. تغييرات البرازيل منحتها الأفضلية وأنهت اللقاء».وأبدى صاحب الـ61 عاما رضاه التام عن تطور مستوى فريقه، قائلا «الأهم هو أن ندرك أننا تطورنا بمرور الوقت، وهذا يمنحنا مزيدا من القوة.. علينا مواصلة المسيرة والحفاظ على تواضعنا».وأكد «أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، بعيدا عن ألم الخسارة.. يمكننا الحفاظ على هذا التطور، نحن منتخب تطور كثيرا، وما زال.. هذا يمنحني الهدوء».

وتطرق المدرب الأرجنتيني للحديث حول الشائعات، التي تتحدث عن وجود عرض محتمل لتدريب منتخب بلاده، حيث أوضح أنه مرتبط بعقد مع «البلانكيروخا» حتى 2021.وقال في هذا الصدد «أحترم بلادي كثيرا، أحب بلادي، ولكني مرتبط بعقد مع بلد منحني كل شيء.. وبعيدا عن أي موقف يمكن أن يحدث، أنا معتاد على احترام العقود».وأتم «عقدي يمتد حتى 2021، هذا ما يجب أن ألتزم به».