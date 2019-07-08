اليوم.. كلاسيكو الزوراء والجوية.. والشرطة بضيافة النجف

بغداد ـ الصباح الجديد:

تجرى اليوم الثلاثاء مباراتان لحساب الجولة 35 من دوري الكرة الممتاز، ففي ملعب الشعب الدولي تقام مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والجوية، في حين يضيف النجف في ملعبه فريق الشرطة.. ويقف الشرطة في صدارة الترتيب وله 85 نقطة، وللجوية 78 نقطة والزوراء ثالثا وله 58 نقطة.

واعلن نادي الزوراء، غياب اربعة لاعبين عن مباراته اليوم امام القوة الجوية في مباراة الكلاسيكو التي يستضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة 8 من مساء اليوم.. وسيغيب عن المباراة كل من علاء كاطع وحيدر احمد وبهاء جميل للاصابة وصفاء هادي لاجراءه عملية جراحية.

من جانبه، حقق الحدود فوزا مهما على ضيفه الميناء (2-1)، مساء أول أمس، في ملعب التاجي، لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز. وبدأ الحدود المباراة ضاغطا على مرمى الميناء، حيث تمكن من تسجيل هدف مبكر، بواسطة اللاعب محمد سعيد في الدقيقة السادسة.

لكن بعد الهدف تراجع الحدود لمناطقه، ما منح الميناء فرصة التقدم للأمام، حيث أضاع فرصتين عن طريق محمد شوكان وحسام مالك.وفي الشوط الثاني، تمكن الميناء بعد مرور عشر دقائق فقط من التعديل، عبر المهاجم محمد شوكان.وكان هدف التعادل بمنزلة جرس الإنذار، الذي استيقظ على إثره فريق الحدود، ليحاول عبر شريف عبد الكاظم، لكن كرته افتقدت الدقة.وفي الدقيقة 70 تمكن منتظر عادل من ترجيح كفة الحدود، بتسجيل الهدف الثاني (2-1).. ورفع الحدود رصيده بذلك إلى النقطة 43، في المركز الثاني عشر، بينما تجمد الميناء عند النقطة 36، في المركز السابع عشر.

من جانب اخر، قال المدرب المساعد لفريق النفط احمد خضير، لدى نادي النفط معاناة كبيرة في خط الدفاع ، وطموح النادي يزداد في التنافس على المركز الثالث .. وذكر خضير ان «مبارتنا مع نفط ميسان والتي انتهت بالتعادل السلبي كانت مباراة جس نبض ومتوترة والارضية كانت غير جيدة»،مبينا ان «تعرض محمد داود للاصابة قبل نهاية المباراة واصابته لاتدعو للقلق،وهو محط انظار للاندية الجماهيرية لكن حبه للنفط جعله يبقى معه».

وتابع خضير ان «لجنة التراخيص مجرد وهم،وعلى اللجنة الفنية ان تجلس مع لجنة المسابقات لترتيب اوقات المباريات ومتى الاستراحة والتأجيل»،منوها ان «بعض ادارات الاندية تقصر بمسافات ملاعبها لصعوبة المباريات».وبين ان «هناك خطا كبير في تسجيل الكرات الثابتة بصورة عامة في الدوري الممتاز»،موكدا ان «اللاعب لازال يحتاج الى ثقافة رياضية عالية بعيدة عن التفكير بالاموال ، وعلى الاتحاد ان يشد على ادارة الاندية».