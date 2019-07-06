د.ماجد الساعدي رئيساً للمجلس الاعلى للمستثمرين ورجال الاعمال العرب

اختير لخبرته في الاستثمار وقوانينه وعلاقاته الدولية..

الصباح الجديد – وكالات:

كلفت الجامعة العربية الدكتور المهندس ماجد الساعدي برئاسة المجلس الاعلى للمستثمرين ورجال الاعمال العرب التابع للجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وقال السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، ان “تكليف د. الساعدي يأتي ضمن توجهات مجلس الوحدة الاقتصادية والجامعة العربية في تعزيز عمل رجال الاعمال والمستثمرين العرب وتشجيع رأس المال العربي للاستثمار في اقتصاديات الدول العربية وصناعاتها وضمان امنها الغذائي وزيادة التنمية وفرص العمل للشباب في الحرب على الفقر والبطالة والإرهاب” مشيرا الى ان “اختيار الدكتور الساعدي لقيادة هذا المجلس جاء بناء على ما يتمتع به من مؤهلات علمية وعلاقات دولية واسعة وخبرة في الاستثمار النوعي وتطويره في الوطن العربي وله باع طويل في صياغة وتعديل قوانين الاستثمار في العديد من الدول العربية” .

واعرب الدكتور الساعدي في القاهرة عقب تكليفه بالمنصب امس الأول الجمعة، عن شكره وتقديره للجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية على هذا التشريف وعن رغبته في ان يكون مقر هذا المجلس المهم في العاصمة العراقية بغداد، ليكون مركز استقطاب للاستثمار والاسهام في اعادة اعمار العراق وبقية الدول العربية المؤهلة وسيبدأ فورا باختيار مجلس الادارة من كبار رجال الاعمال والمستثمرين العرب للعمل على تنفيذ رؤية المجلس في اعادة توطين وتسخير المال العربي في تنمية الدول العربية ورفاهية شعوبها.

يذكر ان د. ماجد الساعدي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة ومن كبار المستثمرين العرب ويترأس حاليا مجلس الاعمال العراقي في الاردن .