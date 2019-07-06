بين الرياضة المدرسية وتنس كرة القدم.. بطولات وشهادات دولية

أقبال محمود نديم:

بغداد ـ سمير خليل:

سيدة تربوية، رياضية توزعت اهتماماتها بين عدة رياضات،تحمل شهادة البكالوريوس بالتربية الرياضية ،28 عاما من العمل الرياضي والكشفي مؤطرة بانجازات كثيرة وشهادات عديدة ، اعدت كتاب خاص عن تاريخ الرياضة المدرسية في العراق ،تخصصت بخماسي كرة القدم لكنها لم توقف نشاطها عند هذه اللعبة فقط ،في اجندتها الرياضية دوره c الآسيوي من الاتحاد العراقي لكره خماسي القدم ، تشكيل منتخبات مدرسيه بنات بنين دون سن ال١٢ عام بالتعاون مع الاتحاد النرويجي ولمده٤سنوات.

مثلت منتخب جامعه بغداد بكره اليد ببطوله الاشقاء العرب في المملكة الأردنية الهاشميه وحصلت مع الفريق على المداليه الذهبيه عام ١٩٨٩ كذلك حصلت على الميداليه البرونزيه لماراثون جامعه بغداد و التى اقامته كليه التربيه الرياضية عام 1988 ،الميداليه الذهبيه بالبطولة المدرسية لكرة السلة بنات والتى اقيمت في مسقط بسلطنة عمان عام٢٠١٤ ، مدربة منتخب تربيه الرصافة الثالثة بكرة خماسي القدم ،شاركت بتدريب الفرق المدرسيه لتربيه الرصافه الثالثة بكره السله والطائرة، مدربة فرق مدرسيه للبنين و البنات بسباعي كره القدم دون سن ال١٢ عام بالتعاون مع الاتحاد النرويجي ايضا ولاربع سنوات،ورغبة في زيادة خبرتها وولوج ميادين جديدة في عالم الرياضة اصبحت أقبال محمود نديم حكما دوليا في تنس كرة القدم بعد اجتيازها دورات خاصة باللعبة ، التقيناها للحديث عن تجربتها الرياضية والرياضة العراقية والنسوية منها وبدأنا السؤال :حدثينا عن لعبة تنس كرة القدم ،هل هي حديثة ؟مدى انتشارها في العراق والعالم؟

«رياضة تنس كرة القدم القدم حديثه في العراق رغم انها نشأت في عقد العشرينيات في تشيكوسلوفاكيا تحديدا وتم الإعتراف بها رسميا عام ١٩٦١من قبل المنظمه الرياضيه بالجيك وانشأت لجنه خاصه بها ، قام الاتحاد العراقي بتنس كرة القدم بعد تأسيسه بنشر هذه اللعبة في كافة المحافظات حيث تم تأسيس الاتحادات الفرعيه لكل محافظه وحصلت اللعبة على إنجاز عالمي سنه ٢٠١٨حيث احرزت المركز الاول في بطولة العالم التي اقيمت في رومانيا وكان عمر الاتحاد العراقي للعبة انذاك ١٥شهرا ، كذلك يطمح القائمون على اللعبة وضع خطه للاستعداد للمشاركة في دوره الالعاب الاسيوية عام ٢٠٢٢» .

الدورات والبطولات التي اقيمت لتنس كرة القدم داخل وخارج العراق وهل هناك دوري خاص باللعبة؟

« أقام الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم عده دورات تدريبية وتحكيميه حيث اصبح هناك عدد كبير من المدربين والحكام لهذه اللعبه وأقام بطولات مدرسيه للبنات بالتعاون مع المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية ولمديريات بغداد الست في جانبي الكرخ والرصافة بالاضافه لتربيه ديالى، كذلك نظم بطولات للفرق الشعبيه وعلى نطاق واسع من المناطق الشعبية ويكررالاتحاد وبجهوده الخاصه اقامه دوري الانديه بمشاركة كل المحافظات تقريبا، كذلك اقيمت دورات تحكيمية دولية خارج العراق في تركيا ودوله الامارات العربية المتحدة حيث تم اعداد حكام دوليين بهذه اللعبه»..وتضيف «اتحاد تنس كره القدم من الاتحادات التي تتصف بالرقي والذي يتمثل بشخص السيد صفاء صاحب رئيس الاتحاد والسيد أسعد الساعدي نائبا له وكل نشاطات الاتحاد تتم بجهود شخصية حيث يعمل الجميع بروح الاسرة الواحدة عملا تطوعيا ابتداءا من رئيس الاتحاد ونائبه واعضاء الاتحاد والهيئة الإدارية والحكام واللاعبين وكل العاملين تحت خيمة هذا الاتحاد»

« أقام الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم عده دورات تدريبية وتحكيميه حيث اصبح هناك عدد كبير من المدربين والحكام لهذه اللعبه وأقام بطولات مدرسيه للبنات بالتعاون مع المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية ولمديريات بغداد الست في جانبي الكرخ والرصافة بالاضافه لتربيه ديالى، كذلك نظم بطولات للفرق الشعبيه وعلى نطاق واسع من المناطق الشعبية ويكررالاتحاد وبجهوده الخاصه اقامه دوري الانديه بمشاركة كل المحافظات تقريبا، كذلك اقيمت دورات تحكيمية دولية خارج العراق في تركيا ودوله الامارات العربية المتحدة حيث تم اعداد حكام دوليين بهذه اللعبه»..وتضيف «اتحاد تنس كره القدم من الاتحادات التي تتصف بالرقي والذي يتمثل بشخص السيد صفاء صاحب رئيس الاتحاد والسيد أسعد الساعدي نائبا له وكل نشاطات الاتحاد تتم بجهود شخصية حيث يعمل الجميع بروح الاسرة الواحدة عملا تطوعيا ابتداءا من رئيس الاتحاد ونائبه واعضاء الاتحاد والهيئة الإدارية والحكام واللاعبين وكل العاملين تحت خيمة هذا الاتحاد» كأمرأة ،مالذي حفزك للدخول في ميدان هذه اللعبة؟ماهو دورك فيها اليوم؟

« كامرأه رياضيه واكبت الرياضه منذ المرحلة المتوسطة ولحد الان ،احببت اللعبة لبساطتها واحببت ان اكون حافزا وان اكون نموذجا لباقي الرياضيات من العنصر النسوي ، انا الآن حكم دولي وأمين سر باللجنه النسويه بالاتحاد المركزي لتنس كره القدم ،شاركت ايضا بتنظيم البطولة المدرسية التي أقامتها وزارة التربية بالتعاون مع اتحاد اللعبة ، شاركت ايضا بالدورة الأولى التي اقامها الاتحاد وحصلت على شهادة تحكيم محلية وشاركت بالبطولة المدرسية والتي ذكرتها مسبقا كمنظم وحكم البطوله شاركت بالدورتين الدوليتين والتي اقامها الاتحاد المركزي لتنس كرة القدم في انطاليا بتركيا حيث حصلت على الشهادة الدولية الأولى، وفي دولة الامارات العربية المتحدة بدبي حصلت على الشهادة الدولية الثانية ، شاركت كحكم بكل البطولات والدورات المحلية التي اقامها الاتحاد وحصلت على شهادات شكر وتقدير من الاتحاد ، اما عدد حكام تنس كرة القدم فانا لااستطيع ان احصي عددهم الان لكنني اعرف ان الاتحاد يضم اليوم عدد كبير من الحكام المحليين والدوليين من ذوي الخبرة ومن حملة الشهادات ايضا».

« كامرأه رياضيه واكبت الرياضه منذ المرحلة المتوسطة ولحد الان ،احببت اللعبة لبساطتها واحببت ان اكون حافزا وان اكون نموذجا لباقي الرياضيات من العنصر النسوي ، انا الآن حكم دولي وأمين سر باللجنه النسويه بالاتحاد المركزي لتنس كره القدم ،شاركت ايضا بتنظيم البطولة المدرسية التي أقامتها وزارة التربية بالتعاون مع اتحاد اللعبة ، شاركت ايضا بالدورة الأولى التي اقامها الاتحاد وحصلت على شهادة تحكيم محلية وشاركت بالبطولة المدرسية والتي ذكرتها مسبقا كمنظم وحكم البطوله شاركت بالدورتين الدوليتين والتي اقامها الاتحاد المركزي لتنس كرة القدم في انطاليا بتركيا حيث حصلت على الشهادة الدولية الأولى، وفي دولة الامارات العربية المتحدة بدبي حصلت على الشهادة الدولية الثانية ، شاركت كحكم بكل البطولات والدورات المحلية التي اقامها الاتحاد وحصلت على شهادات شكر وتقدير من الاتحاد ، اما عدد حكام تنس كرة القدم فانا لااستطيع ان احصي عددهم الان لكنني اعرف ان الاتحاد يضم اليوم عدد كبير من الحكام المحليين والدوليين من ذوي الخبرة ومن حملة الشهادات ايضا». باعتبارك احدى مشرفات الرياضة المدرسية ،هل من علاقة بين الرياضة

المدرسية وتنس كرة القدم ؟في اي اتجاه؟

«نعم هناك علاقة بين الرياضة المدرسية وتنس كره القدم فمن ضمن برنامج التعاون بين الطرفين ستدخل اللعبة ضمن منهاج الوزاره في البطولات المدرسية المقبلة وايضا مشاركة اللاعبات من ضمن مدارس التربية في البطولات التي يقيمها الاتحاد ، كذلك اغلب المعلمين والمعلمات يحملون شهادة مشاركة من الدورات التدريبية والتحكيميه التي اقامها الاتحاد».

*وعن الرياضة المدرسية ايضا ،كيف حالها ؟ الرياضة النسوية فيها ؟هل كانت بطولات البنات هذا الموسم بمستوى الطموح ؟الى اي حد؟

« الرياضة المدرسية بخير ولكلا الجنسين وماميز الرياضه النسويه لهذا الموسم التطور الملحوظ وشد الانتباه ، مستوى اللاعبات بالبطولات المدرسيه التى اقامتها الوزارة كان جيد جدا «..